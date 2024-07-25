歐巴馬沒挺賀錦麗原因曝光　傳屬意參議員凱利出馬

▲ 美國前總統歐巴馬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登宣布放棄競選連任之後，表態支持副總統賀錦麗，多名民主黨人也迅速發聲力挺，但並不包括前總統歐巴馬。消息人士透露，歐巴馬遲遲未表態支持賀錦麗，是因為他認為賀錦麗無法擊敗前總統川普，且他較屬意亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）。

紐約郵報引述與拜登家族消息人士說法指出，歐巴馬感到非常沮喪，因為他知道賀錦麗贏不了，她從未到訪邊境，卻說移民都應該擁有醫療保險，避不開前方的地雷。消息人士還說，對於川普與賀錦麗的電視辯論不抱太大希望，「她沒辦法辯論，會在以色列、巴勒斯坦、烏克蘭議題上說錯話……歐巴馬知道這些事情會發生，拜登也知道。」

▲拜登宣布退選後，公開支持賀錦麗接棒。（圖／路透）

消息指出，歐巴馬是希望拜登能夠退出競選，美國影壇巨星、終身民主黨員喬治克隆尼（George Clooney）公開呼籲拜登退選就是歐巴馬計畫的一部分，民主黨高層並不指望拜登會立刻宣布支持賀錦麗，但當拜登這樣做時，歐巴馬感到相當震驚。

據傳歐巴馬支持的人選是亞利桑那州參議員、前太空人凱利（Mark Kelly），希望凱利能在8月民主黨全國代表大會上成為熱門候選人。如今事態發展並不如歐巴馬預期，消息人士說，歐巴馬感到憤怒，所以他並未加入民主黨支持賀錦麗的行列。

▼亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）