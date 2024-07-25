快訊／颱風天別出門！義享、台鋁急宣布今天不營業　漢神也跟進了

▲義享時尚廣場原定下午2點營業，臨時宣布今日休館。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

強颱凱米颱風直撲台灣，高雄各家百貨業者今(25日)上午陸續宣布營業時間，不過隨著高雄雷雨彈下不停，許多地區都出現災情，義享時尚廣場、MLD台鋁生活商場臨時宣布今日不對外營業，讓員工安心在家放颱風假。漢神百貨、漢神巨蛋稍早也宣布今日休館。

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▲漢神百貨、漢神巨蛋今日休館。（圖／記者吳世龍攝）

【截至11:05】高雄各大百貨公司25日營業時間如下：

漢神百貨：暫停營業

漢神巨蛋：暫停營業

夢時代：下午1點30分營業

義享時尚廣場：暫停營業

義大世界購物廣場：下午2點營業

新光三越左營店：下午2點營業

新光三越三多店：下午2點營業

SKM Park Outlets 高雄草衙：下午2點營業

大立百貨：下午2點營業

大統五福店：下午2點營業

大樂購物中心：下午2點營業

高雄大遠百：下午2點營業

SOGO高雄店：下午2點營業

MLD台鋁生活商場：商場暫停營業，台鋁影城亦暫停營業

岡山樂購廣場：下午2點營業

Global Mall 環球新左營車站：下午1點30分營業

棧貳庫KW2大港倉：暫停營業

▲台鋁商場、影城臨時宣布暫停營業 。（圖／記者許宥孺攝）

影城部分，高雄in89駁二電影院今日仍暫停營業，高雄大立in89影城於下午1點開始營業，不過仍視風雨大小調整營業狀況，已購票尚未取票者可自行在官網退訂，已取票購票者，可憑票根於7日內至門市退票。

全台威秀影城於今日中午12點前暫停營業，下午則視風雨調整營業時間，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已領取贈品者，可持票根於7日內至原購票影城辦理退換票事宜。

台鋁影城今日原定下午5點30分開始售票，受風雨影響改為不營業；夢時代秀泰將於下午1點30分開始營業，岡山秀泰則於下午2點開始營業。