陸5大銀行下調人民幣存款利率　2年期及以上「下調20個基點」

▲多家大陸銀行下調人民幣存款利率。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）22日下調貸款市場報價利率（LPR）後，大陸多家大型銀行25日宣布，下調人民幣存款利率，活期下調5基點，定期存款利率下調幅度介乎10至20基點。

據《中新經緯》報導，大陸工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等25日上午宣布下調人民幣存款利率。具體來看，活期存款掛牌利率下調5基點，下調至0.15%。三個月、半年、一年整存整取掛牌利率均下調10基點，分別為1.05%、1.25%、1.35%；二年、三年、五年整存整取掛牌利率均下調20基點，分別為1.45%、1.75%、1.8%。此外，零存整取、整存零取、存本取息掛牌利率也下調10個基點。

此前，7月22日，央行將1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調10個基點至3.35%和3.85%。

當天稍早，大陸央行發布公告，為優化公開市場操作機制，從即日起，公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。同時，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力度，即日起，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%。

此外，大陸央行還更新常備借貸便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別調整為2.55%、2.70%、3.05%，均較此前下調10個基點。

面對新一輪存款降息，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，仍將保持大行率先調整、中小銀行梯次跟進方式，以確保存款市場平穩有序。

中泰證券研報認為，從近期LPR以及存款利率的調整來看：央行每下調LPR兩次，接著大行就會下調掛牌存款利率兩次，一方面負債端適配資產端下調，同時也為資產端進一步下調打開空間。

此前，據路透社報導，保銀資產管理有限公司（Pinpoint AssetManagement）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，中國央行沒有等到美國聯準會先降息已自行降息，反映中國政府承認經濟面臨下滑壓力。他表示，預期美國聯準會開始降息周期後，中國會有更多次降息。