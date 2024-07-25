凱米驚人雨量！粉專示警「非必要別出門」：中南部猛烈雨勢持續

▲凱米颱風強度減弱為中颱。（圖／氣象署提供）



網搜小組／劉維榛報導

凱米是8年來首個登陸強颱，它今晨從桃園出海，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》曝光過去9小時，凱米挾帶的驚人雨量，第一名屏東新瑪家就累積587毫米。此外，粉專也提醒，今天白天都是最高峰時刻，「中南部地區猛烈雨勢持續中，非必要請勿出門！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，「真的不是開玩笑...」，這種颱風螺旋雨帶和台灣地形鎖住的結構，往往會造成長時間的致災性降雨，「過去像是敏督利和莫拉克颱風，都曾經出現類似的雨帶結構，中南部真的要很小心。」

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從25日凌晨至8點40分，屏東新瑪家就累積587毫米，奮起湖561毫米、高雄多納林道552毫米、嘉義石磐龍550毫米、屏東尾寮山532毫米等。

看著過去9小時驚人累積雨量，粉專則特別提醒，「今天白天都是最高峰時刻，中南部地區猛烈雨勢持續中，非必要請勿出門，曾文水庫蓄水率快速飆升中。」

底下網友也回應，「高雄整晚都在兵兵蹦蹦，暈倒」、「一直下沒停過」、「屏東真的下很大，下整夜的」、「高雄持續都在搖滾區」、「南部才正要開始，等等中午還有大滿潮」、「整晚沒睡好，屋頂感覺要被掀了一樣，超恐怖」、「高雄岡山已多處淹水」。

▼過去9小時雨量，中南部山區紫爆。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

