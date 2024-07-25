凱米風力太驚人！花蓮路邊「招牌被吹垮」畫面曝　在地人：真的扯

▲招牌被吹垮。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風挾帶狂風豪雨登陸，花蓮首當其衝，在地人拍下颱風天的災情，店家的招牌被狂風暴雨吹垮，整塊招牌掉在馬路中央，還有計程車不畏風雨往前開，但前方風速實在太大，只好倒車先觀察情況。不少網友看完影片紛紛驚呼，「天佑花蓮」、「好恐怖的風」。

有網友在Threads發文，花蓮的夜晚狂風暴雨，馬路邊的招牌直接被風吹垮，整塊掉在馬路中央，拍攝者忍不住大叫「哇！」另外，還有民眾走在街上，突然一陣強風，各種垃圾、斷裂的水管、三角錐亂飛，畫面瞬間變白，有輛計程車原本要往前開，疑似因為前方風速太大，只好倒車先停在路邊。

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不少網友看完影片後驚呼，「哇，看板被吹下來了」、「台北有放假的大家要惜福」、「花蓮今年真的過得太辛苦，希望不會再有其他災情」、「這是洗衣機裡面吧」、「計程車在倒車，讓我以為它是被吹的」、「颱風天不要亂跑的概念」、「好像快轉後的風」、「真的不要出門，有夠危險」、「感覺像末日災難片」。

有不少花蓮人留言，「我在花蓮，真的這麼快，旁邊唯一高樓接窄巷，所以這條路上的風更快」、「我花蓮人幫你證實，真的是這樣」。