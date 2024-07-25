刺殺川普！　FBI局長曝：槍手2小時前先飛無人機勘查

▲20歲槍手克魯克斯（左）開槍行刺美國前總統川普。（合成圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統、共和黨2024總統參選人川普，日前險些遭暗殺，引起全球關注。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）在聽證會上指出，槍手在犯案前先用筆電搜尋有關已故總統甘迺迪暗殺事件相關細節，並在犯案當天川普登台的2小時前，先飛無人機在集會場地進行勘查。

CNN報導，川普13日於賓州巴特勒（Butler）險遭暗殺事件後續調查，眾議院司法委員會聽證會上，瑞伊指出，調查人員相信槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）攜帶的槍枝是有可折疊槍托，並且是攀爬上到屋頂的，並沒有用梯子。

根據FBI調查分析，克魯克斯的筆電搜尋紀錄顯示，他在犯案前了解過甘迺迪刺殺事件的相關細節，包括槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald）於1963年槍殺甘迺迪時，開槍位置距離目標有多遠。相關搜尋發生在本月6日，也是在同一天，克魯克斯登記參加7天後川普在巴特勒的集會。

瑞伊補充道，「相關搜尋明顯的透露出了兇手當時的心理狀態」。

瑞伊接著表示，13日下午大約4時左右，克魯克斯出動無人機在集會場地附近飛行，他的人則距離舞台約200碼（約182公尺）。無人機滯留空中約11分鐘，調查人員相信，克魯克斯當時透過手機即時監看無人機拍攝到的畫面；該架無人機在他被擊斃後，被執法當局在他的車內找到。

調查人員已對無人機的飛行路徑進行反向工程，現在他們相信，無人機的影片可以向克魯克斯展示他身後的情況，「幾乎就像是給了他一面後照鏡，讓他可以看到背後的狀況。」

此外，克魯克斯的車內還有2個爆裂物，家中後來也被發現另一個爆裂物。

瑞伊還表示，根據調查，由於啟動爆裂物接收裝置的開關位置關係，若克魯克斯想在屋頂上開完槍後啟動，應該是不會有任何反應。

調查人員指出，克魯克斯犯案當天大約擊發了8顆子彈，他用來射擊的AR步槍則是從父親那買來的，該把步槍附可折疊槍托。

對於此前調查人員相信克魯克斯是透過梯子等工具登上屋頂的推論，經過調查後，現在他們相信，他用的不是梯子，而是單純靠地面上的機械設備，以及該間廠房一側的垂直管道爬上屋頂的。