西門鬧區男子沒走人行道遭攔查　警鷹眼看出異狀查獲毒品

▲警方查獲魏姓男子身上攜帶毒品，帶回派出所偵訊。（圖／記者黃彥傑翻攝）
記者黃彥傑／台北市報導
台北市萬華分局西門町派出所員警日前在巡邏勤務時，發現一名男子未依規定行走於人行道上，形跡可疑，便上前攔停核對身分。
過程中該男子（魏男，44歲）神情異常慌張，左顧右盼意圖離開現場，員警發覺有異，發現該男子身上包包，沾有疑似毒品不明粉末結晶體，隨後又在其後背包內查獲安非他命毒品1包、搖頭丸溶液1瓶等違禁物品，隨即帶回派出所偵訊，偵訊後全案依違反毒品危害防制條例，函送台北地方檢察署偵辦。
▲警方查獲魏姓男子身上攜帶毒品，帶回派出所偵訊。（圖／記者黃彥傑翻攝）
記者黃彥傑／台北市報導
台北市萬華分局西門町派出所員警日前在巡邏勤務時，發現一名男子未依規定行走於人行道上，形跡可疑，便上前攔停核對身分。
過程中該男子（魏男，44歲）神情異常慌張，左顧右盼意圖離開現場，員警發覺有異，發現該男子身上包包，沾有疑似毒品不明粉末結晶體，隨後又在其後背包內查獲安非他命毒品1包、搖頭丸溶液1瓶等違禁物品，隨即帶回派出所偵訊，偵訊後全案依違反毒品危害防制條例，函送台北地方檢察署偵辦。
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