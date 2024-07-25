凱米出海「暴風圈籠罩全台」中南部雨量增　專家：明晨將結束

記者黃翊婷／綜合報導

中颱凱米中心已在今日（25日）清晨出海並進入台灣海峽北部，氣象專家林得恩表示，「凱米明晨即將結束台灣之旅」，但颱風暴風圈今日仍籠罩台灣及澎湖、馬祖，除了中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地也有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生。

▲凱米颱風暴風圈今日仍籠罩台灣及澎湖、馬祖。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

林得恩25日上午在臉書「林老師氣象站」發文表示，凱米颱風從宜蘭南澳登陸之後，受到地形破壞影響，強度從強颱減弱為中颱，但颱風中心出海之後，暴風圈今日仍籠罩台灣及澎湖、馬祖，受到颱風環流與西南風挾帶旺盛水氣的影響，除了中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地也有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，請民眾嚴加戒備。

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林得恩提到，預估凱米颱風暴風圈脫離台灣陸地的時間點會落在今晚11點前後，暴風圈脫離近海的時間點預計落在明早9點左右，明日環境仍為西南風，中南部地區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨發生的機率，尤其山區最為明顯，其他地區則仍有局部短暫間歇性陣雨發生。

▲凱米颱風中心預計傍晚登陸福建。（圖／中央氣象署）

關於凱米颱風的最新動向，中央氣象署表示，凱米中心已在今日清晨出海，進入台灣海峽北部。中央氣象署預報員林定宜進一步說明，今日白天北部、宜蘭、花蓮雨勢將會慢慢減弱，不過，中南部雨勢仍會持續；凱米中心預計傍晚會登陸福建，台灣本島陸上台灣警報最快在晚上解除。