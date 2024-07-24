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日小林製藥紅麴案2千人住院！品管人明知「有青黴菌」卻放任不管

▲▼ 日本小林製藥爆出紅麴風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本小林製藥紅麴風波，查出品管負責人知道工廠出現青黴菌，卻放任不管。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本小林製藥23日公布由外部律師組成委員會所提含紅麴保健食品的調查報告書。內容指出，儘管小林製藥品管負責人知道工廠出現青黴菌，但製造現場卻放任不管。

今年3月傳出有消費者服用小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損。日本厚生勞動省日前公布，截至6月30日止，與小林製藥紅麴保健食品有關的求診案例逾2000人，其中492人住院。

綜合讀賣新聞、共同社中文網等媒體報導，關於日本有消費者食用小林製藥含紅麴的保健食品後健康出問題，小林製藥成立由外部律師組成的「事實驗證委員會」調查品質管理是否出問題。

昨天公布的報告書批評「全公司的危機管理意識不足」等，指出公司管理不夠完善；關於資訊公開的部分，報告書認為「最遲到掌握多起健康受損案例的2月上旬後，已經是公司應該全力盡速因應的緊急情況」。

此外，報告書批評，小林製藥本應及時公布消費者健康受損情況或回收產品，但卻「未能最優先考量到消費者的安全」。

小林製藥今年1月15日接獲醫師通報首起疑似病例，但是在2月1日回答醫師時稱「沒有急性腎臟病的相關報告」，到3月才宣布回收相關產品。

另外，報告書還指出，過去製造紅麴原料的大阪工廠，品管負責人已經得知培養槽上蓋內側附著青黴菌，並一直將品管工作委由產線人員負責。

小林製藥的董事會對於報告書內容的總結為「最大問題是危機管理上的管理階層領導失敗」。

小林製藥昨天召開臨時董事會通過人事案，84歲會長小林一雅與53歲社長小林章浩辭職，由64歲專務山根聰升任社長。

小林一雅與小林章浩是因為紅麴案引咎辭職。山根聰將於8月8日正式接下社長一職，是首度有創辦人家族以外的人擔任社長。

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