　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

巴黎奧運帶動旅遊 　中國消費者赴法熱度「增150%」

▲巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

▲巴黎奧運塞納河開幕式26日即將登場。（圖／路透）

文／中央社

巴黎奧運即將開幕，帶動中國消費者赴法國旅遊熱度。據旅遊平台統計數據，在巴黎奧運開幕式第一週，中國主要城市飛往巴黎航班機票預訂熱度較去年同期增加逾150%。

巴黎奧運將於當地時間26日開幕，多家中國旅遊平台統計數據顯示，巴黎奧運帶動了中國消費者前往法國度假熱潮，這反映在航班機票預訂熱度上。

澎湃新聞24日報導，同程旅行平台資料顯示，以巴黎奧運開幕式首週來看，中國主要城市飛往巴黎的航班機票預訂熱度較去年同期成長逾150%，航班機票均價較6月上漲逾40%，巴黎核心城區飯店預訂熱度較去年同期增加4倍多。

去哪兒平台資料指出，截至22日止，在巴黎奧運前後期間（7月20日至8月20日），以巴黎為目的地的國際機票預訂量較去年同期成長2.4倍；巴黎飯店預訂量較去年同期增加1倍。從機票和飯店預訂量來看，巴黎是中國消費者第二喜愛的歐洲旅遊目的地，僅次於英國倫敦。

北京商報21日報導引述去哪兒大數據研究院研究員肖鵬的分析指出，法國一向是中國消費者在暑假出國長途旅遊的熱門目的地，受到巴黎奧運帶動，今年暑假前往法國的機票、飯店等預訂量進一步地成長。

肖鵬提到，熱度拉抬旅遊價格，法國消費基數現呈現較高態勢，這將對其他歐洲國家發揮溢出效應，也就是部分消費者會先轉往其他歐洲國家旅遊，避開巴黎奧運「又貴又擠」期間。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
颱風假「哪個職業」最可憐？一票人點名「1工作」：風雨無阻
快訊／台東也宣布了！　全台停班停課一次看
YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心
凱米「交通異動懶人包」！明天國內外航班取消449架次
澎湖宣布停班課！　全台各縣市「停班停課」一次看
網傳蔣萬安私訊放颱風假　北市府澄清假消息：不要P圖
獨／「45mins美白牙齒」突停業　儲值會員氣炸...聖合光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

巴黎奧運帶動旅遊 　中國消費者赴法熱度「增150%」

「凱米」恐明下午登陸福建沿海　中國氣象台發布颱風紅色預警

陸央企華潤置地高層「暴力侵犯」女下屬　被警方帶走調查

中共三中提發展戰略威懾力量　分析：加速擴展核武

狂飆100天！小米SU7銷量破10萬輛　雷軍：仍面臨巨大虧損

張信哲珍藏旗袍捐上海博物館　均為手工縫製展現海派風格

西安上百名大學生暑假打工受騙　涉事企業遭停業

福建一動物園公告「大蟒蛇越獄」示警民眾小心！園方：縮骨逃走的

凱米颱風來襲！福建沿海「風暴潮」預警　區段出現潮位增水1公尺高

尿床就被數據線抽打！　陸2歲女童被生父女友長期虐待致死

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

巴黎奧運帶動旅遊 　中國消費者赴法熱度「增150%」

「凱米」恐明下午登陸福建沿海　中國氣象台發布颱風紅色預警

陸央企華潤置地高層「暴力侵犯」女下屬　被警方帶走調查

中共三中提發展戰略威懾力量　分析：加速擴展核武

狂飆100天！小米SU7銷量破10萬輛　雷軍：仍面臨巨大虧損

張信哲珍藏旗袍捐上海博物館　均為手工縫製展現海派風格

西安上百名大學生暑假打工受騙　涉事企業遭停業

福建一動物園公告「大蟒蛇越獄」示警民眾小心！園方：縮骨逃走的

凱米颱風來襲！福建沿海「風暴潮」預警　區段出現潮位增水1公尺高

尿床就被數據線抽打！　陸2歲女童被生父女友長期虐待致死

台14甲翠峰至松雪樓晚間8時預警性封閉　25日朝巡評估是否開放

凱米風雨漸強！　花蓮光豐公路預警性封路全線封閉

凱米颱風一度造成屏東逾2萬戶停電　台電全力搶修復電9成2

不斷更新／台東也停班課！　全台各縣市「停班停課」一次看

凱米襲台！全國超過29萬戶曾停電　還有近5.3萬戶待搶修

快訊／勾結警+詐團盜領上億遺產　知名律師蔡鴻燊遭收押禁見

楊勇緯、連珍羚揮汗苦練　劉文等：巴黎奧運準備好了

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

國家後勤協助到位！拳擊教練劉宗泰：壓力大、會盡力拚

ITZY隊長喝「Toyz飲料店」！　咬吸管自拍照曝光

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

大陸熱門新聞

陸氣象分析師：「凱米」恐成西北太平洋風王

昆明臨街招牌突掉落　姊妹剛吃一口飯被砸中

頸椎問題多！陸年輕人流行「吊脖子」

立院決議解除禁團令　國台辦：台胞熱切期盼

他新疆旅行稱發現石油噴泉！官方曝真相

中國跳水隊抵巴黎首訓 全紅嬋下機曝：頭髮巨油，可以炒菜了

陸男大生9個月減肥40公斤 六字口訣「管住嘴邁開腿」成馬拉松跑友

陸「跨欄女神」奧運確定要化妝！網酸：進不去選手村

國台辦發言人「閩、客語」回擊民進黨去中化　

Nike宣傳片「舔乒乓球拍」　陸網氣炸

新郎朋友噴啤酒「婚鬧」　新娘怒砸捧花

河南省長喊話富士康「堅定投資信心」 簽戰略合作協議

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

更多熱門

相關新聞

巴黎奧運開幕塞納河舉行　5大亮點一次看

巴黎奧運開幕塞納河舉行　5大亮點一次看

巴黎奧林匹克運動會將於26日破天荒在戶外舉行開幕式，主辦單位雖提供部分內容預告，對於具體細節卻保密到家，以下是法國24台（France 24）和路透社整理出的亮點。

國際總會祭史上最嚴藥檢　鎖定中國泳將

國際總會祭史上最嚴藥檢　鎖定中國泳將

用空拍機情蒐紐西蘭女足　加拿大道歉

用空拍機情蒐紐西蘭女足　加拿大道歉

國際奧會與馬克宏拒絕抵制以色列參加奧運

國際奧會與馬克宏拒絕抵制以色列參加奧運

全球最強護照！　台灣登上第33名

全球最強護照！　台灣登上第33名

關鍵字：

2024奧運巴黎奧運法國巴黎旅遊

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／澎湖宣布停班課　全台停班課一次看

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

即／確定了！台中市宣布明天停班課

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面