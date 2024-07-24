凱米「南轉再北翹」最新路徑曝　晚間登陸豪雨灌全台

記者蔡亞樺／台北報導

強颱凱米逼近，中央氣象署預估今晚登陸台灣，登陸點在宜蘭或花蓮，凱米目前路徑往南偏折，受到地形作用，可能在南邊打轉再往北翹，氣象署將密切觀察，今晚到明天風雨最顯著，南部及台中、南投、宜蘭、花蓮山區可能達到超大豪雨的等級。

▲強颱凱米來襲，全台降雨相當驚人。（示意圖／記者呂佳賢攝）

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氣象署觀測，凱米下午5時中心位在花蓮的東方約30公里之處，以每小時19轉12公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒53公尺、相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺、相當於17級風。

氣象署技正謝佩芸說，今天即刻起到明天將是風雨影響最顯著時間，凱米過去一段時間路徑不是直線運動，呈現擺盪，過去2小時受到地形影響位置往南偏移，速度減慢，稍微整合往西北方向，未來幾小時颱風中心將進入台灣陸地。

▲凱米路徑目前往南偏折，在南邊打轉或直接北翹，要密切觀察。（圖／翻攝氣象署直播）

謝佩芸表示，颱風中心將是強烈雨帶，過去幾小時陸續影響宜蘭、北花蓮，目前颱風逆時針環流，北部受到偏東北到北風影響，明顯累積雨量出現。台灣開始轉西北風，南部尤其南部山區、屏東也有顯著大量降雨出現。

她指出，今天凌晨到目前累積雨量集中在東北部、北部山區以及南部地區，目前宜蘭大同鄉太平村累積雨量達到688毫米，其他北部、台中、花蓮山稜線及屏東山區，雨量觀測都超過300毫米、接近400毫米。

謝佩芸指出，預估今晚到明天都是颱風影響顯著的時間，今晚到明晚8時的24小時累積雨量將出現超大豪雨等級，包括南部、台中、南投、宜蘭及花蓮山區，未來24小時達到超大豪雨，竹苗山區、南投、雲林及台東山區來到大豪雨，其他地區也會出現豪大雨，雨量相當明顯。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

風力部分，謝佩芸表示，隨著颱風逐漸接近，風力強勁，花蓮和平鄉出現14級風，蘭嶼也有13級風，明天上半天風力稍微減少，各地仍有9至10級風。過去2、3小時颱風環流整合，已經沒有雙眼牆，眼牆的雨帶都非常紮實。

謝佩芸強調，凱米現在路徑往南偏折，接觸到台灣陸地後，受到地形作用跟環流交互作用的影響，未來在南邊打轉或直接北翹，將影響登陸位置，目前有機會在宜蘭或北花蓮一帶登陸，但仍要密切觀察。

▲凱米颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）