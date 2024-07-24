颱風前夕「像世界末日！」　畫面驚呆全場：喪屍群降臨

▲生鮮區全被掃空。（圖／翻攝自臉書／林口大家庭LinKou-Family）

記者周亭瑋／綜合報導

凱米颱風來勢洶洶，24日台灣本島全放颱風假。昨晚，大批民眾搶買物資，儘管賣場、超市增加貨量，架上的生鮮食品、罐頭、飲料等仍被掃空；而網友們也紛紛曬出照片，形容像是世界末日，更忍不住想問「颱風是會待1個月嗎？」

一名網友在「新竹爆料公社」分享照片，昨晚他到新竹大潤發採購，發現貨架上已空空如也，不禁直呼「這個颱風有這麼可怕嗎？比過年長假買年菜還誇張。」

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無獨有偶，有人在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，全聯林口文化北店昨晚也如蝗蟲過境，生鮮區全被買光，「颱風天搞得跟世界末日一樣。」

▲只剩下零星的肉品。（圖／翻攝自臉書／新竹爆料公社）

對此，大票網友傻眼直呼，「我連一片吐司都買不到」、「這颱風天看來要放到中秋」、「感覺要放一個禮拜」、「好扯，到底多怕沒得吃？」「今天五點半下班去到竹林店也差不多，青菜類空蕩蕩，肉類還有剩一點點」、「看到這貨架，你不說我還以為明天要打仗了」、「是怕突然封城嗎？」「可怕的從眾效應」、「像小說末日喪屍降臨囤物資」、「收銀員經歷了一個可怕的夜晚」、「疫情3級警戒也沒這麼誇張」。

不過，也有人坦言，「正常，因為颱風過後全部都要漲價」、「怕颱風過後漲價啊」、「應該不是搶，而是颱風天不想出門，又沒辦法外食，只能買食材自己煮」。