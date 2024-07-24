綠島阿伯疑中風昏倒！凱米颱風首起空中轉診　1小時急送台東馬偕

▲空勤總隊抵達綠島將疑似中風病患送上機，準備飛往台東馬偕救治。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風來襲，各地陸續出現風勢雨勢，綠島衛生所今（24）日接獲一名77歲阿伯疑似中風昏倒，情況危急申請空中轉診後送本島。衛福部照護司表示，因天候情況不佳一度憂心無法飛行，所幸空勤總隊在核定出勤後30分鐘內起飛，1個小時之內將阿伯從綠島後送至台東馬偕展開進一步救治，這也是凱米颱風後第一起後送就醫通報。

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▲綠島77歲的伯伯疑似中風昏倒要後送至台東馬偕。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

颱風天候離島最擔心出現情況嚴重的病患，衛福部照護司司長蔡淑鳳受訪表示，接獲綠島​鄉衛生所回報今早有一名77歲的伯伯，疑似中風昏倒，情況較為危急，因此申請空轉後送。

衛福部駐指揮中心人員接到訊息後，第一時間即與指揮中心相關部會協調空勤總隊視天候狀況進行救援；另一方面，也商請台東馬偕醫院支援衛生所進行視訊診療。

蔡淑鳳指出，衛生所醫師是在12點46分提出申請，12點53分隨即核定出勤，但是當時風勢仍大，一度擔心無法起飛，同步也進行船運安排。

空勤總隊完成準備後仍需等待風速評估，最後在下午1點19分從台東起飛，1點32分抵達綠島，衛生所人員10分鐘內完成病患運送，1點42分即起飛離開綠島，1點55分抵達台東，2點07分送抵台東馬偕醫院進行救治中，整個過程在1個小時內完成。

蔡淑鳳指出，綠島目前仍以在地醫療為主，但如果無法處理，就會透過空轉後送遠距會診平台進行後送本島安排，這是由衛福部和國家救護隊合作，有24小時急重症醫師值班，評估患者健康狀態，也盡量打破天候的限制，希望以「零時差、零距離」的緊急醫療空中轉診高速網來滿足醫療照護的需求。