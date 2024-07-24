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社會 社會焦點 保障人權

凱米颳強風！彰化2路樹倒塌　大村、員林鬧區近4千戶停電

記者唐詠絮／彰化報導

強颱凱米來襲，彰化縣風勢強勁，大城鄉一早便有路樹倒塌，彰化74甲線西向9K處接近中午左右，有路樹倒在機車道、汽車道中間，所幸沒有砸中用路人，三家派出所已前往該處擺設交通設施警戒；大村鄉及員林市分別受到颱風外圍環流及大王椰子樹葉壓到高壓線路影響，共近4千戶停電。

▲彰化停電。（圖／民眾提供）

▲彰化員林市停電，一家8人在門口用餐。（圖／民眾提供）

▲彰化停電。（圖／民眾提供）

▲花壇鄉台74甲線路樹倒塌。（圖／民眾提供）

強颱凱米颳了一夜的強風，大城鄉潭墘村一處路樹倒塌，村長巡邏發現立即將路樹清除，彰化警分局三家派出所巡邏發現花壇鄉台74甲線也有一棵大路樹橫向倒在路中間，阻礙機車及汽車通行，立即派員前往警戒。

▲彰化停電。（圖／民眾提供）

▲大城鄉潭墘村路樹倒塌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台電表示，今日11時30分大村鄉因颱風外圍環流引起高壓斷線，導致大村鄉過溝3巷、中正西路路等一帶共705戶停電，台電獲報後立即派員至現場搶修，先行於2分鐘內，11時32分轉供復電505戶，並於12時25分全數恢復供電。

▲彰化停電。（圖／民眾提供）

▲員林鬧區停電。（圖／民眾提供）

另外員林市中正路及三條街一帶，中午12時47分因颱風外圍環流引起大王椰子樹葉壓住台電高壓線路，有3254戶停電，連交通號誌燈也停擺，警消據報後立即前往並通報台電人員搶修，由於停電時間正逢午餐時間，不少人都站在門外乘涼，有的民眾本想烤肉，乾脆將餐桌擺在門前，卻因停電取消，只能讓小孩們先坐在通風處用餐，形成另類的有趣畫面。

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