嘉義市應變中心一級開設　黃敏惠說明停班課「大轉彎」原因

▲嘉義市災害應變中心一級開設，市長黃敏惠坐鎮指揮。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據中央氣象署今（24）日預報，凱米颱風明顯增強，升級成強颱。嘉義市災害應變中心今日上午由指揮官黃敏惠市長親自主持一級開設工作會議，聽取颱風動態分析，並掌握市府各局處、經濟部水利署第五河川分署、台電、台水與軍方等相關單位整備情形，務求各單位強化防颱準備。對於23日晚間停班課通知大轉彎，黃敏惠也向媒體說明原因。

黃敏惠表示，依照停班課標準，23日晚間7點時雨量小於80毫米，加上風速僅三到四級風未達標準，直到晚上10點過後才逐漸進入颱風範圍，雨量接近350毫米也達停班停課標準，加上台鐵宣布西部幹線對號列車全部停駛，參考鄰近縣市作法，才決定今天停班停課。

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黃敏惠表示，市府以「料敵從寬 禦敵從嚴」思維強化防颱整備，並持續關注颱風動態。昨(23)日會同五河分署、公路局雲嘉南養護工程分局等單位，視察中排番仔溝橋、吳鳳南路166巷、台18線軍輝橋等地，強化地方與中央合作防汛橫向聯繫與防災整合，並與台電、中華電信等重要事業單位須保持緊密聯繫，確保電力供應和通訊網絡的正常運作，以便市民及時取得資訊，提高應變效率。目前後湖抽水站備妥2500包沙包及1000包太空包，並將沙包送達各聯合里辦公處所，供市民取用。

因應凱米颱風7月24、25兩日可能影響嘉義市較劇烈，黃敏惠責成市府團隊及各個協力單位，隨時掌握凱米颱風動態及確保應變能量充足，易淹水及低窪地區要加強排水溝巡查以及路樹修剪；各建築工地加強施工中建築工地鷹架及圍籬補強、防護措施；並提醍颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害，也要加強廣告招牌安全巡查，同時關懷執行災害搶救人員注意自身安全。

黃敏惠也提醒市民朋友，提早儲備食物、水、電池、手電筒等生活物資，減少不必要的外出，尤其勿前往蘭潭後山、溪邊，以降低山域意外事故的發生，遵守警戒線等相關規定。也請市民朋友注意配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，維持排水暢通，如發現路面有障礙物等任何危險災情，可撥打1999通報處理。

市府交通處公告，颱風來襲，為避免低窪地區水位暴漲影響用路人停車安全，八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄提防水防道路（親水路）、八掌溪（軍輝橋下游）左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、及番仔溝公園水防道路（周圍），合計三處之路邊停車格位自113年7月24日12時起至113年7月25日24時止，禁止車輛進入停放(視交通部中央氣象署所發布陸上颱風警報警戒範圍、期間等調整或延長管制)。另外，市區公車(中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線)及幸福巴士(樂活1、2、3、5、6、7、8及9路)將全面停駛。公共自行車（YouBike_2.0)凌晨1點起暫停營運，視風雨狀況恢復營運。