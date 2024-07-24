影／國軍首次「體育賽事轉播規格」直播實彈操演　雙主播＋說明官

▲國防部首次以「體育賽事轉播規格」直播「鎮疆操演」，影片21分鐘處開始。（影／青年日報）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習第三天，澎湖防衛指揮部清晨實施實兵實彈「鎮疆操演」，軍方本次史上首度以「體育台賽事轉播」規格安排直播，不僅出動多達12名攝影，呈現多角度鏡位，更以雙主播搭配說明官，讓現場轉播更多元活潑。軍方本次變革，不僅讓國人看到震撼的實彈射擊畫面，也透過現場說明官的解說，讓大家能更快、更了解操演科目與武器功能。

本次澎湖實彈「鎮疆操演」，軍方史上首次以「體育台賽事轉播」規格安排直播。據了解，軍方去年就有此規劃的想法，但一直到今年才第一次勇敢嘗試，總體由國防部政治作戰局企劃，中華文化總會也大力支持。

▼國防部首次以「體育賽事轉播規格」直播「鎮疆操演」，安排雙主播。（圖／青年日報）



參與的單位眾多，包括：國防大學、青年日報、軍聞社、漢聲廣播電台、心理作戰大隊、陸軍司令部、陸軍澎湖防衛指揮部、陸軍第一地區支援指揮部、陸軍電視中心、海軍司令部多媒體中心，以及空軍航空技術學院資圖中心。

在製播方面，出動多達12位攝影，呈現多角度的鏡位，且設有導播1人，社群直播組3人，更以雙主播林芊燁少校、歐陽萱中校，加上國防大學陸軍指參學院柯勇羽中校擔任說明官，轉播方式參考體育賽事轉播，除了位於主棚的二位主播，可以互相搭配之外，鏡頭也轉次棚，由說明官來詳細解說演訓的科目內容，武器裝備等功能。

軍方此一規劃，就好比體育台轉播體育賽事，除了體育主播之外，也會安排球評一起轉播，這讓國人可以透過直播，除了看到重兵器的火力射擊，有視覺感受之外，更能在說明官的解說中，初步了解國軍這次操演的意涵跟狀況。

▲國防部首次以「體育賽事轉播規格」直播「鎮疆操演」，安排說明官。（圖／青年日報）