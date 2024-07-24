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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／澎湖實彈操演！完整影片＋解說看這裡　刺針、標槍飛彈全開火

 

 ▲澎湖的實兵實彈「鎮疆操演」，軍方首次以直播加上主播解說的方式呈現，直播影片從21分左右開始。（影／青年日報）

記者陶本和／台北報導

漢光40號演習24日來到第三天，因凱米颱風侵襲，軍方取消或調整多項科目，但澎湖的實兵實彈「鎮疆操演」，僅取消空中與海上兵力，其餘如期於上午5時30分舉行。

因凱米颱風侵襲，台灣諸多縣市宣布24日停止上班上課，但適逢漢光40號演習期間，軍方也在天候跟安全評估下，取消許多演練科目，轉而整備防救災工作。不過，澎湖上午雖然頂著風雨，但經評估仍在許可範圍，因此澎湖防衛指揮部的「鎮疆操演」，僅取消空中與海上兵力，如期於清晨展開。

▼澎湖的實兵實彈「鎮疆操演」，標槍飛彈實施射擊。（圖／青年日報直播）

▲▼澎湖的實兵實彈「鎮疆操演」，僅取消空中與海上兵力，其餘如期於上午5時30分舉行。（圖／青年日報直播）

本次操演，各式重裝備登場，包括：雙聯裝刺針防空飛彈系統、FGM-148標槍飛彈、M60A3戰車、CM21裝甲車、T75式81公厘迫擊砲、T-63式120迫擊砲、105公厘榴彈砲、155公厘榴彈砲、50機槍、40榴彈槍等。

在演訓開始後，下達狀況，情資顯示於澎湖山水海灘外海有不明飛行器接近，此時雙聯裝刺針飛彈啟動防空，並追瞄模擬敵機的靶機，並成功發射將其擊落。隨後，因有多架敵方的無人機開始靠近，這時候我軍地面部隊以機槍等多種武器對空射擊。

接著，敵方登陸部隊持續向灘岸前往，我軍出動多輛M60A3戰車，並藉由瞬停、移動等射擊方式，於灘岸進行火力壓制。在敵方戰車進入作戰區內後，我軍則採用標槍飛彈，由上而下轟炸敵方戰車。在最後階段，則實施反擊作戰，由戰甲車與各式武器以區射、平射等方式，鋪展開攻擊火網。

▼澎湖的實兵實彈「鎮疆操演」，實施標槍飛彈實彈射擊。（圖／青年日報直播）

▲▼澎湖實彈鎮疆操演。（圖／軍聞社）

▼澎湖的實兵實彈「鎮疆操演」，M60A3戰車實施射擊。（圖／青年日報直播）

▲▼澎湖實彈鎮疆操演。（圖／軍聞社）

▲▼澎湖實彈鎮疆操演。（圖／軍聞社）

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