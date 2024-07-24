凱米「雙眼牆」增強變快　核心直衝宜花恐有超大豪雨

記者蔡亞樺／台北報導

強颱凱米侵台，中央氣象署持續發布海上、陸上警報，預估今天深夜到明天清晨颱風中心通過台灣上空，全台雨勢明顯。氣象署觀察到凱米出現「雙眼牆」，強度增強、速度加快，今天傍晚颱風中心接近宜蘭和花蓮，將是風雨最劇烈時候，恐有超大豪雨發生，要特別留意。

▲凱米颱風升級為強烈颱風。（圖／氣象署提供）

氣象署最新觀測，凱米颱風下午2時中心位在宜蘭的東南方約110公里之處，以每小時23轉15公里速度，向西北進行，7級風平均暴風半徑250公里，10級風平均暴風半徑90公里。

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▲凱米颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其說，凱米暴風圈涵蓋大部分台灣，朝西北西方向前進，今晚到明天清晨影響台灣最劇烈，東半部及西邊沿海鄉鎮、澎湖及蘭嶼超過10級陣風，蘭嶼也測到13級陣風，預計傍晚中心接近宜蘭、花蓮陸地，不排除出現15級陣風。

降雨方面，劉宇其指出，颱風中心附近對流雲系發展紮實，眼牆所在區域也是風雨劇烈的地方，往西移動速度比預期快，不排除可能打轉或擺盪，以至於速度減慢，今天傍晚中心附近比較強的風雨區域影響到宜蘭、花蓮。

他表示，今天白天颱風接近，雨勢逐步轉強，深夜到明天清晨通過台灣北部上空，全台降雨變得明顯，尤其東部、南部、宜蘭及花蓮山區有超大豪雨，其他地方山區也有大豪雨，平地有大雨或豪雨發生，澎湖也有局部性大雨，降雨持續到明日白天。

▲強颱凱米出現雙眼牆，持續增強速度也加快。（圖／翻攝氣象署直播）

劉宇其說，颱風在接近陸地過程，今天傍晚到深夜可能放慢打轉、南北擺盪，深夜有機會從台灣北部登陸，明天清晨進入台灣海峽，但颱風跟地形交互作用滿複雜，可能進程加快，或打轉擺盪更明顯，影響台灣時間拉長，複雜度高。

劉宇其提到，目前颱風發展正在增強中，過去這段時間觀察到雙眼牆特徵，有內眼牆、外眼牆形成，雙眼牆通常發生在增強的速度較快的颱風，代表這段時間增強速度較快，颱風整個離開台灣要等到周五中午前後。