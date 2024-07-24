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凱米颱風來襲又逢大潮　台南安平運河水位滿溢造成店家淹水

▲強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水，因每逢安平運河水位滿溢，就難以從運河排水，民眾只能等運河水位降低積水才會退。

▲強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年第3號颱風「凱米」來襲，中央氣象署已於23日晚間8時30分發布台南市陸上颱風警報，且南部地區近日會有年度天文大潮。市長黃偉哲隨即主持「凱米颱風台南市災害應變中心第一次工作會報」要求市府單位做好防汛、防颱作業，針對易積淹水地區加強道路側溝及排水設施清淤作業，同時確保各地區抽水站、水門及移動式抽水機等設施能正常運作，另部分已施作完成的滯洪池或抽水站等水利設施，可評估緊急開放使用，以降低積淹水風險。

▲強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局說明，因應本次颱風侵襲，已於18日起進行各項水利設施及在建工程的防汛巡查，轄內64座抽水站及492台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中477台抽水機已預佈於易積淹水地區，而接近完工的「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」與「台南市永康區鹽洲抽水站新建工程」已有部分機組亦可投入防汛應變，預計可再增加33CMS的抽水量。另為增加滯洪空間，也於18日通知滯洪池權管單位進行預洩降，目前也都完成相關洩降作業；而北安商60滯洪池及停20抽水站為因應凱米颱風也先行使用，約可增加7.8萬噸滯洪空間，以降低積淹水風險。

▲強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。土石流自主防災社區與水患自主防災社區也都已完成整備適時啟動運轉。另為因應年度天文大潮及颱風暴潮影響，已於安平運河預佈10部抽水機組增強防汛量能及關閉七股六成防潮閘，以降低海水倒灌或局部淹水可能。

▲強颱凱米來襲，台南運河24日上午8時30分左右水位滿溢，水利局雖調派移動式抽水機抽水，但水仍漫到安平路上，造成對面安平路上店家淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局表示，每年7~9月為颱風季，水利局全體人員除了提高警覺外，同時超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查，同時籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水。

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