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凱米強颱發威逢大潮　雲林箔子寮海水倒灌...防潮牆緊急應變

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮出現海水倒灌，雲林縣長張麗善今（24）日踩水現勘，她指出，防潮牆建置預計今年的8月15日才會完成，但是凱米颱風已先來襲，將先以防潮擋板加上堆疊沙包因應。

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌，雲林縣長張麗善今日踩水現勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林箔子寮去年「超級藍月」加上颱風帶來海水倒灌重創，這次凱米強颱來襲，縣長張麗善今親自前往現勘，發現中午時分適逢大潮，海水已淹上岸於路面，工作人員緊急以防潮擋板緊急應變。

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，箔子寮漁港去年遇上西南氣流所造成的一個天文潮跟風暴潮，縣府事後根據上次漲潮情況建置防潮牆，大約在2.6到3米，並預計在的8月15日完工，凱米颱風來襲，防潮牆還沒有興建完成，故先以緊急措施因應，使用防潮擋板加上沙包堆疊，使其能夠有相對的鞏固功能。

張麗善強調，今日中午就有一波的漲潮，晚上還會有一波漲潮，將請公所緊密觀察跟注意，避免整個潮浪過大而造成我們所有漁民以及鄉親的損失。

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善強調，面對凱米颱風我們嚴陣以待 ，無論政府團隊或地方公所，都針對堤防的因應與應變做防範措施，加上地勢低窪、易淹積水的地方，也會請公所檢視，另外排水系統亦備妥， 持續保持觀察，並讓滯洪的空間增加，在緊急防災救災的同時做好的因應準備。

▲凱米強颱逼近遇上大潮，雲林箔子寮再現海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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