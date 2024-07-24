凱米已到家門口！季風低壓罕見轉強颱　專家：3地風雨將增強

▲凱米強颱已到家門口，颱風核心即將進入。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

凱米今（24日）上午11時半增強為強颱，氣象專家吳聖宇表示，今中午颱風已經在家門口，要注意3件事，包括颱風核心即將進入，北部、東北部、北花蓮風雨轉強；留意颱風不規則路線可能打轉或減慢；西南氣流引進中南部風雨將增。天氣風險公司則表示，凱米從季風帶低壓發展為強颱，相當少見。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今在臉書粉絲團「天氣職人-吳聖宇」表示，今天(24日)中午，颱風已經在家門口，再來要注意幾件事，第一，颱風核心區域即將進入，北部、東北部、北花蓮風雨會明顯增強。

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吳聖宇指出，第二件要留意的事則是颱風近地形及通過地形時的不規則路線，可能打轉並減慢速度，拉長影響時間，讓雨下得更多；第三，颱風西南側，西北風跟西南風交會的位置，配合颱風接近北台灣，會逐漸來到中南部上空，西南氣流被引進，中南部的風雨也會逐漸起來，山區的雨勢有快速增加的可能性，務必留意。

天氣風險公司今中午也在臉書公布各地風雨時程，並指出凱米颱風在過去24小時腳步比預期稍快，路徑也略向南修正；一個季風帶裡的低壓能發展到強烈颱風，相當少見。

▼各地風雨時程。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）