蔣萬安要大家快回家！凱米移速變慢　對北市威脅恐如2015年蘇迪勒

▲台北市長蔣萬安主持台北市政府凱米颱風（GAEMI）第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

凱米（GAEMI）颱風來襲，台北市長蔣萬安24日上午到台北市災害應變中心聽取最新報告，氣象團隊預估，凱米路徑比較像2009年莫拉克，但對台北市的影響會像2015年蘇迪勒，當時北市災害達1萬件、路樹傾倒3000多件。面對台北市仍有諸多民眾趁上午風雨較小時外出，蔣萬安喊話，請市民避免外出，下午風勢雨勢將增強，對台北市影響可能超乎預期。

蔣萬安24日上午9點到台北市災害應變中心主持凱米颱風第2次工作會報，並聽取災害防救辦公室氣象團隊報告颱風最新路徑與動態。氣象團隊表示，從過去颱風來看，凱米外圍結構比較鬆散，路徑可能比較像2009年莫拉克颱風，主要是移動速度緩慢、中心與北市有段距離，中南部山區會有明顯降雨，另今天發現移速又逐漸變慢，因此外圍與莫拉克相似。

氣象團隊提及，但靠近中心的部分，由於十級風暴風半徑有增強情況，對台北市的影響比較接近2015年蘇迪勒颱風，當年為台北市帶來的災害約1萬件，路樹傾倒3000多件，是很明顯的風力災害。

氣象團隊指出，雨量預估部分，主要降雨時間點是24日晚上最大，市區24日累積降雨可達160毫米，文山、南港區累積雨量可達200毫米；預計此次風的影響大於雨，平地仍有機會陣風達9至11級，須注意路樹招牌等物品固定。

蔣萬安裁示，今天停班停課後，發現有很多民眾認為上午風勢、雨勢不如強颱劇烈，所以仍選擇外出，請相關單位加強宣導，盡量讓市民避免外出；同時預估今天下午風勢、雨勢會增強，路徑非常相似當年莫拉克颱風、對台北影響像蘇迪勒，大家絕對不能掉以輕心，「這次颱風對台北市、北部地區影響可能遠超乎預期，一定要戒慎恐懼、嚴陣以待」。

會後，對於昨晚喊話民眾待在家，結果台北市錢櫃KTV今天爆滿的現象？蔣萬安強調，民眾絕對不要輕忽，現在從颱風路徑預估，今下午雨勢風力會增強，且目前已累積接獲約30件災情，當中包括很多路樹傾倒，所幸無人傷亡，但還是得提醒民眾，面對接下來可能帶來的災情，「我們必須要嚴陣以待」。