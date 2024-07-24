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快訊／高鐵中午後調整班表　每小時雙向各發「3班自由座列車」

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲凱米颱風來襲，高鐵調整行車計畫。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風威脅漸增，台灣高鐵今宣布，今中午12時起調整營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車。明（25）日營運模式，則將於今日晚間9時對外公告。

凱米颱風來襲，台灣高鐵公司表示，綜合考量颱風動態及旅客訂位狀況，今（24）日12時起，調整列車營運班表，自今中午12時起至24時止，取消期間各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

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台灣高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於發車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

此外，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

今日末班列車預定發車時間分別如下：

自南港站發車
21：40前往左營站；22：40前往台中站
自左營站發車
21：40前往南港站；22：40前往台中站


 

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