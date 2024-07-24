藍營女力6縣市深夜急轉彎放颱風假　遭質疑「太團結」

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風來襲，中央氣象署提醒今明2天風雨最為明顯，全台今日（24日）僅金門縣沒有停班停課。不過，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣，直到昨日（23日）深夜至今日凌晨之間才急轉彎改口宣布放颱風假，6縣市首長的臉書遭到網友留言洗版，甚至有民眾質疑，藍營女力縣市難道連放不放颱風假都要「團結」？對此，台中市長盧秀燕回應，「防颱寧寬勿鬆」。

▲凱米颱風的中心目前在宜蘭東南方海面，並朝向西北西移動。（圖／中央氣象署）

颱風凱米暴風圈今日清晨觸陸，預估今晚中心登陸宜蘭或花蓮，今明2天風雨最為明顯。而關於停班停課的部分，隨著中央氣象署公布的警戒範圍縣市增加，宜蘭、北北基桃、新竹等縣市陸續宣布24日停班停課，但台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣，則是到23日深夜至24日凌晨之間才陸續改口宣布停班停課一天。

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其中，嘉義縣與嘉義市對於是否放颱風假不同調，引發民眾不滿，並紛紛湧入嘉義市長黃敏惠的臉書洗版，另外5縣市首長的臉書也受到部分網友留言抨擊。根據《聯合新聞網》報導，甚至有民眾質疑，這6個縣市都是藍營女力縣市，難道連放不放颱風假都要「團結」？畢竟各縣市之間是否放颱風假都會互相觀望、同進退，幾乎不太會出現這樣的狀況。

面對外界的質疑，台中市長盧秀燕回應，「防颱寧寬勿鬆」，因此才在最後一刻宣布24日放颱風假。另外5縣市首長目前則暫無相關回應。

▼凱米颱風來襲，盧秀燕從美國緊急返回台灣。（圖／台中市政府提供）