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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／總統府委員會疊床架屋？　2圖一次看懂如何開會＆誰來扛責

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德在6月19日宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」三個委員會後，引起外界質疑是否有疊床架屋的質疑，尤其在權責問題、政策討論與產生的過程，有許多疑慮。對此，《ETtoday新聞雲》彙整2張圖表，讓讀者一次看懂，未來委員會的執行方式與權責。

對於外界質疑委員會權責與性質上，是否會有「疊床架屋」的狀況？政府高層人士指出，委員會可以定調是「諮詢性質＋政策輔佐性質」，而具有最終決策權，且要承擔政治責任的，依然是總統、閣揆與行政部門。

在會議運行的流程方面，政府高層人士指出，在「制定議題」方面，會先由執行秘書、副執行秘書擇定議題，經由副召集人同意，並由總統拍板；另外，委員成員同樣可以提案。

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」性質定義，以及政策制定流程。（圖／記者陶本和製表）

▲▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，委員名單、委員會性質定義，以及政策制定流程。（圖／記者陶本和製表）

在議題拍板之後，行政部門必須先提出報告，此份報告要先向行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君報告。經報告達成共識之後，行政首長才會在委員會上提出並進行報告。

舉例而言，「國家氣候變遷對策委員會」的第一場會議，就是由環境部長彭啓明、台電董事長曾文生分別以「氣候變遷對全球跟台灣衝擊影響評估」、「台灣電力供需轉型與挑戰」為題，各進行12分鐘的簡報。

在簡報結束後，則進入「閉門」的委員討論時間。高層官員表示，總統致詞、行政部門簡報都會全程直播，但委員會討論採閉門的形式，就是希望大家可以暢所欲言。

根據評估，委員討論時間至少2個小時，在會議結束後，則會由總統府副秘書長張惇涵、總統府發言人，以及當天與會的行政首長舉行記者會，轉述會議中達成的共識與討論，並接受媒體提問。

至於政策的產生與決策過程，政府高層表示，由行政部門提出報告跟政策版本，進到委員會討論，倘若在討論過程中，有高度共識就可以形成政策，那麼行政部門就可以依權責來執行跟推動；如果遇到可研議調整的部分，則由行政部門帶回研議，形成可行政策後來推動。

倘若在委員會中，遇到高度爭議的問題，政府高層表示，會在委員會中繼續討論，不會強推政策，而行政部門也會就窒礙難行之處加強溝通。

▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」政策制定流程。（圖／記者陶本和製表）

▲▼總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，委員名單、委員會性質定義，以及政策制定流程。（圖／記者陶本和製表）

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