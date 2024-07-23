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台南市24日停止上班上課　黃偉哲籲民眾做好防颱準備嚴陣以待

▲台南市政府晚上召開防颱應變中心第一次工作會報，市長黃偉哲依氣象情資預測，宣布24日台南地區停班停課，請市民避免外出活動，做好防颱準備嚴陣以待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府晚上召開防颱應變中心第一次工作會報，市長黃偉哲依氣象情資預測，宣布24日台南地區停班停課，請市民避免外出活動，做好防颱準備嚴陣以待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府晚上8時45分召開防颱應變中心第一次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，依氣象情資預測，24日台南地區已達停班、課標準，請市民避免外出活動，做好防颱準備，嚴陣以待。

市長黃偉哲表示，根據中央氣象署資訊，24日台南市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估山區、沿海地區將出現10級以上陣風，已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，故台南市24日停止上班、停止上課。

▲台南市政府晚上召開防颱應變中心第一次工作會報，市長黃偉哲依氣象情資預測，宣布24日台南地區停班停課，請市民避免外出活動，做好防颱準備嚴陣以待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，市府團隊已強化各項防颱應變準備，加強各易積水點位清疏，檢查排水路及雨水下水道是否順暢，提前巡查施工中工程，要求確實封堵防汛缺口，確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施正常運作，降低積淹水風險，並特別要求注意路樹傾倒與招牌、圍籬等加固，針對大型廣告招牌、看板及工地鷹架圍籬等應加強綁牢固定，避免強風吹倒，影響交通通行及市民安全。

黃偉哲也請大家務必以謹慎的態度做好萬全的防颱準備，並指示相關單位針對路燈、行道樹、大型廣告看板、招牌、工地鷹架圍籬等都須綁牢固定，如有倒塌須儘速排除，也要加強巡檢確保交通通行順暢及市民安全。他也提醒市民朋友，注意天氣變化，出門記得攜帶雨具也要注意行車安全。

▲台南市政府晚上召開防颱應變中心第一次工作會報，市長黃偉哲依氣象情資預測，宣布24日台南地區停班停課，請市民避免外出活動，做好防颱準備嚴陣以待。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，這幾天適逢年度大潮，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象，沿海地區市民應特別注意，容易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，加強各項居家防颱整備事項，包含備妥存糧、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水。颱風期間如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報，並可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」了解更多防颱資訊。

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