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凱米「逆時針環流挾水氣」豪雨襲全台　氣象署：近年最有感颱風

▲凱米颱風。（圖／RAMMB）

▲凱米颱風是近年對台灣影響最有感的颱風，慎防強風豪雨。（圖／RAMMB）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米直撲台灣而來，中央氣象署預估，明（24日）下半天到後天颱風中心通過台灣北部上空，且颱風外圍逆時針環流，雨勢跟水氣擴大到西半部，明天全台各地都有顯著降雨，山區可能出現超大豪雨，凱米颱風是近年對台灣影響最有感的颱風，務必做好防颱準備。

氣象署技正謝佩芸指出，凱米颱風今下午5時位在台灣東方約410公里海面上， 過去一段時間強度略為增強，暴風半徑擴大到220公里，由北北西方向逐漸往西北方向移動，離台灣越來越接近。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲凱米颱風來勢洶洶，務必做好防颱準備。（圖／氣象署提供）

她表示，凱米颱風預計明天下半天到後天上半天，中心通過台灣北部上空，因此周三、周四影響台灣最劇烈的時候。颱風外圍環流今天開始逐漸影響，迎風面宜蘭、花蓮及大台北已出現間歇性雨勢，越晚降雨越明顯，南部因午後熱對流則有午後雷陣雨，晚間午後雷陣雨減弱。

謝佩芸說，明天白天全台各地都有降雨，尤其離颱風中心比較近的北部、東北部地區降雨明顯，因為颱風環流滿廣的，颱風中心雖然在東方海面，但逆時針環流讓雨勢跟水氣帶到西半部 中南部尤其南部及山區從明天下半天開始，雨勢明顯增加。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，謝佩芸指出，降雨最多時間出現在明天下半天，延續到後天，全台各地都有顯著降雨，尤其西半部雨量非常多，山區可能出現超大豪雨等級（24小時內累積500毫米以上）。今天開始到周五預估累積總雨量，南投、嘉義、高雄及屏東的山區，可能各達到1300至1800毫米。

她表示，苗栗以南山區、宜蘭及台東山區預估累積雨量達到800至1200毫米。颱風接近過程讓風浪增強，明天東半部、基隆北海岸及恆春半島可能出現5公尺浪高，蘭嶼綠島有11至12級強陣風，其他地區跟馬祖、澎湖也有9至11級強陣風。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲隨著凱米颱風接近，台灣各地沿海的風浪增強。（圖／氣象署提供）

謝佩芸強調，凱米颱風來勢洶洶，氣象署持續發布海陸警報，慎防強風及劇烈豪雨，凱米颱風對台灣影響非常明顯，是近年來對台灣衝擊、最有感的颱風，請大家預先做好防颱準備。

▲▼氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

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