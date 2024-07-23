嘉義市「南部唯一上班上課」縣市不同調！　市民灌爆黃敏惠臉書

▲黃敏惠23日視察防颱工作，並在臉書表示「防颱視同作戰 」。（圖／翻攝自臉書／勇媽阿惠-黃敏惠）

網搜小組／柯沛辰報導

中颱「凱米」撲台，且有增強趨勢，全島都進入陸警範圍。不過，嘉義縣24日宣布停班停課，嘉義市24日卻正常上班上課，不僅縣市不同調，也是南部唯一上班上課縣市，讓不少市民湧入市長黃敏惠臉書直呼「說好的生活圈呢？」

中央氣象署預估，凱米周三清晨觸陸，全台各地一整天都會有顯著降雨，當晚到周四清晨颱風影響最劇烈。

對此，嘉義縣府指出，沿海地區24日陣風預估達9至10級，且山區雨量預估將達340毫米，均已達停班停課標準，全縣明日（7/24）停止上班、停止上課。不過，嘉義市政府表示，嘉義市風力雨量未達停班課標準，因此（7/24）正常上班上課。

許多嘉義市民聞訊備感意外，紛紛湧入黃敏惠臉書直呼「南部都放了，剩嘉義市要上班」、「共同生活圈都是說好聽的嗎」、「高雄都停班停課了」、「又要早上臨時改？」、「每次縣市都不統一，有小孩的家長真的很兩難」、「市長，我們的心情跟颱風一樣強烈」、「整個南部就我們最酷，躺著玩坐著玩，來看看我們會不會變水上樂園」。

還有市民懷抱一絲希望留言，「起風了～～勇媽～～我怕」、「市長明天降雨機率100%，能放假嗎...你最漂亮了」、「親愛的市長大人，共同生活圈，為了大人小孩的安全，請提早發布停班停課」、「去年7月28早上7點十分才宣布，全體市民雞飛狗跳，希望不要重蹈覆轍」掀起熱議。