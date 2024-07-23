殯葬處員工收賄3千萬...挑時辰入塔+撿骨超小心　21人這下慘了

▲新北市殯葬處爆發集體收賄，21人遭判刑。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北市立殯葬處2023年爆出集體收受賄賂，長期受殯葬業者以現金紅包行賄，配合指定時辰入塔、加快火化速度、協助往生者撿骨等等事宜，總計收受達3053萬1500元。新北地方法院依不違背職務收賄罪，各判處21人1年9月至2年不等徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，緩刑期間須另向公庫支付5到30萬不等。

判決指出，席姓班長為火化場操爐員並兼任領班，其他20人現為或曾為火化場臨時及約僱人員，均明知依訂定在辦理遺體火化時，申請遺體火化之死者家屬僅需依收費標準，繳納火化規費予新北市殯葬處，該規費已包括火化後撿骨裝罐，無須再繳納任何費用。

另一方面，殯葬處相關人員收到殯葬業者在火化許可證內夾藏的500至2000元現金，或是直接交付現金後，協助細心挑出骨灰中之雜質、加快火化速度、挑選特定時辰火化或入塔、使火化後頭骨更具完整性、協助密封骨灰罐及其他妥適處理遺體等行為，竟自2020年2月1日起任職期間，總計收受3053萬1500元之賄款（行賄之業者部分另案偵辦中）。

▲新北地院外觀。（圖／資料照）

另一面，席姓班長等人收受賄款後，在火化表單上打勾註記，以統計收賄件數，並計算當日收賄金額，並將賄款放於休息區公用置物櫃內茶葉罐，或是放於操爐區辦公桌抽屜內或變電箱中的工作手套內，再轉交給工作人員，21名殯葬處人員分別收受25萬元至202萬9700元不等賄款。

新北地院認為，席姓班長等21人為共同正犯，被告等人於偵查中及審理中均自白認罪，並皆繳回全數犯罪所得，依不違背職務收賄罪，各判處21人1年9月至2年不等徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，緩刑期間須另向公庫支付5到30萬不等。其中一名楊姓被告，因5年內有有期徒刑執行完畢的前科紀錄，不符合緩刑之條件，故不予宣告緩刑。