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大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會：24日金湖飯店商定0214金門事件善後事宜

▲▼ 金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸籍漁船在金門海域翻覆致2死。（圖／記者林名揚翻攝）

記者魏有德／台北報導

大陸漁船2月14日在金門越界捕魚時被查翻覆致2死，造成兩岸關係更加惡化，雙方多次溝通仍存在意見分歧，成效甚微。陸委會今（23）日發出聲明指，兩岸雙方商定於明（24）日上午在金門金湖飯店，就0214金門事件善後事宜進一步討論，「我們期待能儘速完成善後等相關工作。」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

值得注意的是，即將進行的金門協商還傳出我方將歸還陸籍漁民遺體及船隻，使得整起事件能有更圓滿落幕的機會，連帶金門胡姓釣客、澎湖及漁船大進滿號遭扣留及雙方海巡、海警等劍拔弩張的態勢能有所和緩及解決。

0214漁船翻覆案事發後積極參與兩岸溝通協調的立委陳玉珍在臉書上透露，「撥雲見日終有時，一碧萬頃醉晴空」！在今年春節期間金門海域所發生的不幸事件，經過各方不斷溝通努力後，終於傳出令人振奮的好消息。

▲立法院陳玉珍 。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法委員陳玉珍 。（圖／記者黃克翔攝）

陳玉珍強調，明天兩岸雙方代表預計將會在金門碰面簽署共識，相信會有圓滿的答案。更重要的，不論是滯留在大陸的金門胡姓釣客，還是陸客到金門觀光旅遊等，也都期待同樣能有好的結果。玉珍也會持續為兩岸和平努力！

據了解，海巡署2月14日在取締陸籍「三無漁船」（無船名、無船舶證書和無船籍港登記）越界捕魚時，在檢查過程中發生碰撞，陸籍船隻翻覆釀成2死2傷意外。雙方在溝通過程中意見出現分歧，對於賠償和事發原因等各執一詞，多次協商均無較大進展。

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