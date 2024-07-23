國民黨魁2025改選！盧秀燕若想戰　黃健庭：朱立倫未必會去爭

▲黃健庭表示，若盧秀燕堅決選黨魁，朱立倫未必會跟她爭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選後，國民黨權力生態轉變，下屆總統大選呼聲最高的台中市長盧秀燕始終未清楚表態，是否會投入黨主席選舉。國民黨秘書長黃健庭今（23日）受訪表示，朱立倫至今從未讓自己感覺到一定要選，假如盧秀燕堅決競選黨主席，「我認為朱立倫未必會跟她爭這個。」

黃健庭今日中午接受資深體人黃光芹《中午來開匯》網路專訪時表示，「朱立倫到今天從沒有告訴我，或說他一定要選（連任）」。黃健庭說，朱立倫一直在做自己該做的事，像是國會改革街頭宣講，因此他覺得朱沒有一定會連任黨魁。

黃健庭說，至於盧秀燕是否有被勸進，朱立倫心裡想的是黨內只要好的人選，就看到時候如何集中支持、一起打贏選戰，這比個人絕對更重要，黨要如何才能贏得選舉、為國家好，才是最重要的。

黃健庭感嘆，外界以為黨主席多好當，但時至今日，作為國民黨主席完全是承擔、耗損，整天被挨罵，柴米油鹽醬醋茶很現實，扛著重擔往前走，「你說他明年非得連任？完全不是這樣，」沒人要承擔，朱立倫也只好扛起責任，假如有很好的人選，盧秀燕如果很堅決要選，朱立倫未必會跟盧爭。

黃健庭再三強調，朱立倫不會考慮他個人，而是怎樣做對黨才是最好；至於黨主席選舉時程，黨規定只要在全代會前3個月選出來就可以。