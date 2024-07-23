中颱凱米進逼「龜山島封島」　4大風景區預警封閉措施一次看

▲凱米颱風影響，觀光署所屬4大風景區的旅遊景點預警性封閉，包括龜山島封島等。（圖／東北角風管處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署針對中颱「凱米」發布海上、陸上警報，適逢年度大潮，恐帶來強風及大雨，觀光署所屬4大國家風景區轄內旅遊景點將預警性封閉，包括龍洞灣海洋公園封閉、龜山島封島等，提醒民眾颱風期間儘量避免外出，及勿前往山區或海邊活動。

觀光署所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉情形如下：

1、東北角及宜蘭海岸管理處：

龍洞灣海洋公園： 7月23日至7月26日 。

龍洞四季灣： 7月23日至7月26日。

龍門獨木舟： 7月23日 至颱風警報解除。

福隆帆船基地： 7月23日 至颱風警報解除。

龜山島封島： 7月23日至7月26日。

宜蘭南方澳內埤立槳： 7月23日至7月25日 停止出團。

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2、東部海岸管理處

綠島：

A、大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖：7月23日至颱風警報解除。

B、朝日溫泉：預計 7月24日至7月25日 休園。

台東：加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區7月23日至颱風警報解除。

3、花東縱谷管理處：所轄泰平山、鹿野高台起飛場 7月23日至7月 26日 實施預警性封閉暫不受理場地使用申請。

4、雲嘉南濱海管理處：馬沙溝濱海遊憩區。

觀光署呼籲，民眾於凱米颱風警報發布期間應注意自身安全，切勿前往山區活動，及從事觀浪、海釣及戲水等活動，以免發生危險。預警性封閉遊憩據點即時訊息可至觀光署官網查詢。