「市長你最帥了，放颱風假會更帥！」　蔣萬安臉書被洗版

▲凱米颱風凱米來襲，網友洗版市長臉書求放假：市長你最帥。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

中颱凱米來勢洶洶，中央氣象署今（23）日上午11時30分發布海上、陸上颱風警報，外界密切關注是否會停班、停客。對此，大批網友一早就湧入台北市長蔣萬安的臉書留言「您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人」，紛紛敲碗颱風假。

蔣萬安昨晚臉書發文指出，為了因應凱米颱風來襲，他已於昨日上午前往本月10日才因強降雨而積水的信義區視察，並在下午至災害應變中心主持防颱整備會議。

另外，蔣萬安提醒，24日、25日將是颱風影響最大的時刻，台北市可能出現強風、強雨，故他已要求各局處嚴陣以待、落實防災準備，守護市民的安全。

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▲網友湧入蔣萬安臉書跪求放颱風假。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

有趣的是，大批網友湧入蔣萬安該則臉書貼文，使出各種巴結、稱讚留言，敲碗求放颱風假，「市長你最帥了！放颱風假你會更帥」、「萬安就是帥，明天後天都麻煩你了」、「證明你是真男人的時候了」、「您這麼帥，肯定是知道民心所向的對吧」、「萬安，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了」、「市長我準備好放假的心情了」、「明天放假我絕對投你」、「親愛的蔣哥哥，謝謝你賜我穿，賜我颱風不用上班」、「賺錢誠可貴，但生命價更高呀，蔣爸爸靠你了」。

據了解，針對外界最關心的24日颱風假與否，台北市政府發言人殷瑋今天說明，基北北桃都會運用現有平台機制，同步協調、緊密聯繫；依照往例，預計今晚8點對外宣布明天是否停班停課。

▲蔣萬安召開北市凱米颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

依照《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定，颱風暴風半徑預期會在4小時內經過的地區，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，即可停止辦公及上課。但因氣象瞬息萬變，一切以地方政府的公布為準，也可參考行政院人事行政總處公告。

根據中央氣象署最新資料顯示，第3號颱風凱米過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽及臺灣東南部海面，對新北、宜蘭、花蓮及臺東將構成威脅；預計此颱風未來強度仍有增強且暴風圈有擴大的趨勢。