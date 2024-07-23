中年男800元揪55歲賣淫女開戰！15分鐘還沒到...警上門抓壞壞

記者許權毅／台中報導

台中市北區大湖里私娼寮已經有80多年歷史，近年市府強力拆除後，業者從馬路邊轉移到小巷內。警方近日前往搜索，當場逮到一名41多歲嫖客與55歲本國籍賣淫女正在交易，並逮捕房間租客薛女，前2人依社維法裁罰、薛女依妨害風化送辦。

▲台中市北區大湖里私娼寮又被抓，41歲嫖客跟55歲賣淫女以15分鐘800元達成交易。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，警方16日持搜索票進入「粉紅屋」，當場逮捕1男1女正在進行性交易。經查，該名41歲男嫖客以15分鐘800元，與55歲妹妹頭女子達成交易，直接被警方抓個正著，依社維法移請裁處。

該房間租客45歲薛女，顯有意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，承租該處供他人使用，全案依涉嫌妨害風化罪移送偵辦。嫖客與賣淫女則依社維法移請裁處。

▲台中市北區大湖里私娼寮近年已經被市府強拆違建，但私娼仍轉移到小巷。（圖／民眾提供）



第二警分局說明，北區大湖里屢遭居民檢舉私娼攬客，近日再次引發民怨。自2020年以來，警方多次強力掃蕩及運用第三方警政策略持續予以剷除，查獲並移送台中地檢署偵辦的妨害風化案件數不勝枚舉、市府也介入拆除違建。

警方接獲檢舉後追查，發現近期有不特定男子進出大湖里巷內，且周圍裝設多支監視鏡頭，疑似有專人監控。平時有數名女子在內，並保持大門敞開，如監視器或專人看見警用巡邏車經過或警察靠近，即會關上大門，疑似春風吹又生。

第二分局強調，為貫徹市府團隊掃蕩色情、打擊不法的決心，避免轄內違法違建場所淪為犯罪溫床及危害公共安全，除涉刑責部分依法移送法辦外，違規違建部分將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除，不讓不法業者有任何喘息機會，並呼籲民眾，若發現任何違法情事或重大犯罪，應勇於向警察舉報，警察將持續努力，掃蕩色情行業，遏制不法行業倖存空間，確保宜居城市。