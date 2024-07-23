麥當勞「珍奶冰炫風」口感曝光！珍珠超Q、冰淇淋炸出濃茶香

▲麥當勞開賣珍珠奶茶冰炫風。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」宣布開賣全新夢幻冰品「珍珠奶茶冰炫風」，是使用精品台茶18號揉合阿薩姆紅茶搭配濃郁奶香冰淇淋、香酥卡滋脆片，最後淋上珍珠，明（24）日全門市限時開賣，《ETtoday新聞雲》搶先開箱，帶有阿薩姆茶香的茶冰淇淋結合超Q彈珍珠，每一口都超罪惡。

▲▼珍珠奶茶冰炫風的珍珠十分Q彈。

麥當勞推出全新夢幻逸品「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶作為主調，搭配阿薩姆紅茶，再拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上珍珠及餅乾脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，7月24日起至9月3日限時42天開賣或售完為止。

《ETtoday新聞雲》今日搶先開箱「麥當勞珍珠奶茶冰炫風」，大口咬下吃得到帶有濃濃阿薩姆紅茶的茶香冰淇淋，結合奶香冰淇淋後，整體奶味夠重，而紅玉味道則偏淡，完美還原珍奶滋味，而珍珠Q彈好吃，搭配增添口感的卡滋餅乾脆片，偏甜但不膩口，手搖控、甜點控肯定都要搶嚐鮮，提醒消費者拿到後要儘快食用，避免融化。

▲肯德基開賣2大應援神器。（圖／業者提供，下同）

另外，隨著國際運動賽事即將到來，人氣速食品牌「肯德基」則打造2大超狂應援神器，首推「雞情派對應援盒」，內含咔拉脆雞、熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球等6大人氣美食，還附贈6款沾醬，有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，開放搭配不同食物沾著吃，隨盒還送賽事必備可愛加油棒，售價999元，全台限量1萬組。

▲「金牌蛋撻驚喜盒」內藏有1顆金牌蛋撻。

還有超狂「金牌蛋撻驚喜盒」，一盒6入的原味蛋撻中藏有1顆「金牌蛋撻」，內餡裡塞了整顆獨特滷製的紮實鐵蛋，有著破蛋得金美意，搭配香甜奶蛋餡，鹹甜口感更加分，單點每盒240元、套桶餐加點價220元，數量有限、售完為止；以上2款餐點於7月26日起在PK APP開放預購，7月30日起全門市開賣。