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「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　已遭槍決！家屬6月低調辦告別式

▲▼昔日同為小南門幫要角，逃亡對岸多年的黃偉傑卻因李姓幫眾賴帳包養大陸妹策動這起跨海擄人案 。（圖／記者張君豪攝）

▲桃園小南門前任幫主潛逃中國大陸，因涉案遭判死刑，經過2次死緩，於今年伏法。(圖／記者張君豪攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園小南門前任幫主「矮仔偉」，因懷疑女友與小弟有染，持硫酸朝女友、小弟以及小弟的舅舅潑灑，造成２人死亡，逃亡期間涉朝多名政治人物服務處槍擊案，逃亡至中國大陸後除了涉及多起暴力、綁架以及命案之外，更綁架已轉型成台商的同門大哥，開口勒索3千萬元，遭到中國大陸警方逮捕，於2019年判處死刑暫緩，但卻傳出在2024年6月間遭槍決伏法，家屬也低調的將「矮仔偉」火化，並在台舉辦告別式。

據悉，綽號「矮仔偉」的桃園小南門幫前任幫主黃建偉，曾經在台被列為10大槍擊要犯，2002年間，懷疑女友與小弟有一腿，當街朝女友潑灑硫酸，並帶走小弟以及小弟的舅舅、再淋上強酸，造成2人死亡，屍首遭棄置馬路。黃因此遭警方追緝，展開逃亡之路，逃亡期間又陸續犯下多名立委、議員服務處槍擊案，犯案後潛逃到中國大陸。

2008年間，黃於廣東省東莞、珠海等地自稱台灣小南門幫老大，並涉及暴力、綁架甚至命案，2018年間又在廣州珠海涉嫌策劃綁走到大陸旅遊的李姓富商，開口就向家屬索討3千萬元贖金，家屬透過地下匯兌的方式支付贖金後，矮仔偉才將李姓富商釋放，李返國後立刻報案。

據了解，矮仔偉在2019年因為擄人勒贖案遭到中國大陸中級人民法院判處死刑，緩刑2年執行，上訴之後，高級人民法院維持原判，2022年又再度維持緩刑2年；2024年，傳出矮仔偉在中國大陸被執行槍決，事後經過友人證實，矮仔偉伏法後由家屬將遺體接回，並低調在6月間於桃園舉辦告別式。

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