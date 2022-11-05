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竹聯幫主黃少岑73歲壽宴時間曝　北市動員警力「出入口設臨檢站」

▲▼竹聯幫幫主黃少岑20日在喜來登舉辦壽宴，顏清標（右1）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

▲竹聯幫幫主「么么」（右）將在2022年11月11日，於文華東方酒店舉辦壽宴。（圖／ETtoday資料照片）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫幫主綽號「么么」的黃少岑，將在2022年11月11日晚上6時許舉辦壽宴，預計設宴於文華東方酒店，有別於以往，此次壽宴沒有印製請帖，僅以簡訊通知，且桌數約落在50桌以內低調舉辦，警方也不敢大意，也將到場針對酒店各入口進行臨檢，避免節外生枝。

警方調查，竹聯幫幫主么么，將在11月11日於文華東方酒店舉辦73歲壽宴，但想低調舉辦，目前籌備不會超過50桌，且僅用簡訊通知各個堂口成員前往參加，另外還有其他幫派大老也將前往祝壽。

據了解，竹聯幫幫主么么每年11月會舉辦生日，有人表示今年特別選在11月11日，有民國111年11月11日的含義，與黃少岑的綽號「么么」有關，警方不敢大意，目前將編排數十名警力到場，針對酒店各出入口進行盤查。

知情人士透露，原本么么有意將幫主職位，交給綽號「扣頭」的劉振南，劉振南原本是愛堂前堂主，在出獄後轉做生意，在2010年連勝文遭馬面槍擊案奮勇奪槍而名聲大噪。

但是因為竹聯幫旗下主力堂口有反彈聲浪，所以么么也暫時打消念頭，所以外界原本以為是祝壽兼「幫主交接」也遭到否定，么么也繼續擔任幫主，僅低調舉行73歲壽宴。

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