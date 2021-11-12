竹聯幫主「么么」72歲壽宴席開67桌！400人到場祝賀　北市警戒備

▲竹聯幫幫主黃少岑也曾在喜來登舉辦壽宴，並在幫眾簇擁下進入會場。（資料照／記者邱中岳攝）

記者柯沛辰／綜合報導

竹聯幫幫主黃少岑「么么」20日晚上在台北文華東方酒店舉辦72歲壽宴，席開67桌，有約400多人到場與會，包括各界政商名流、各幫派大老都共襄盛舉。北市警方不敢大意，由松山分局出動60名警力到場戒護，直到么么晚間10點離席。

警方近年對幫派分子壽宴等聚會相當重視，「么么」2019年70歲大壽本打算在南港展覽館席開千桌，但時逢選舉前夕，時機敏感，遭警方勸退，因此「縮水」改在喜來登飯店辦壽宴，席開123桌。

由於喜來登飯店位在警政署辦公大樓對面，當時一度引發外界猜想，認為可能有挑釁意味。不過，這其實是警方幾經溝通後的結果，也要求與會者不得以幫派名義參加。為此，當時中正一分局、北市刑也先後派出60名警力到場蒐證、加強盤查。

如今「么么」在東方文華舉辦72歲壽宴，警方提前收到情資，也一如慣例在周遭部署60名警力，但考量壽宴屬於室內場所個人名義舉辦的宴會，所以僅在外圍派出警力蒐證、監控，預防幫派分子滋事，如有違法違序才會介入、即時排除。

▼竹聯幫幫主黃少岑（右）2019年在喜來登舉辦壽宴，當時顏清標（左1）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

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