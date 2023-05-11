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「四海幫劉德華」罹癌病逝　北市議員弔唁：受他照顧很多

記者邱中岳／台北報導

四海幫前任幫主「弟哥」張建英，10日晚間驚傳癌逝，據了解，弟哥為四海幫第6任幫主，2022年檢查出身體多處癌症腫瘤，經過9個月後仍不敵病魔、在生日前2個月過世，享壽69歲，北市議員洪健益也到場弔唁，表示與弟哥認識10多年，稱讚他是一個很照顧人的大哥。

▲▼四海劉德華「弟哥」69歲罹癌辭世，四海幫將協助家屬處理後事。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲幫前幫主「弟哥」罹癌辭世，四海幫將協助家屬處理後事。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，四海幫前任幫主張建英1953年7月出生，因為長相酷似港星劉德華，故有「四海劉德華」的封號，為人海派，創辦海視影業公司，多年前曾經引進多部韓劇來台引起「韓風」，也結交許多媒體大亨。

▲▼北市議員洪健益指出受到弟哥照顧多年，所以推掉行程到靈堂上香。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市議員洪健益指出受到弟哥照顧多年，所以推掉行程到靈堂上香。（圖／記者邱中岳翻攝）

弟哥雖然擔任過四海幫第6任幫主，但是從來沒有前科，專心於影視公司，另外個性隨和、開朗風趣，在接受治療期間，還特地在中山區找了一個據點，讓許多朋友前來陪同聊天，10日傳出噩耗，也讓許多好友不勝唏噓。

弟哥結交許多好友，除了影視界之外，也有許對政商名流，北市議員洪健益，在得知消息之後，也在11日上午9時許，前往位於北市中山區民權東路上的靈堂弔唁。

議員洪健益表示，因為弟哥平常相當照顧自己，所以到場上香表達哀悼之意，弟哥本人也跟許多市議會的同事熟識，相信會有很多人陸續會來上香，他走了大家也非常不捨。

▲▼北市議員洪健益指出受到弟哥照顧多年，所以推掉行程到靈堂上香。（圖／記者邱中岳攝）

▲四海幫前幫主「弟哥」張建英辭世，靈堂就設在北市民權東路的禮儀會館。（圖／記者邱中岳翻攝）

洪健益指出，認識弟哥10多年，受對方許多照顧，得知消息後立刻推掉行程，先到靈堂上香致意，再繼續跑行程。

據悉，四海幫在弟哥擔任幫主期間，創立「中華四海同心協會」，13年前還在圓山飯店金龍廳舉辦餐會，最後因為家庭因素請辭幫主職位，由小凱接任幫主，因此也退居幕後，但仍保持相當好的政商、媒體關係。

目前四海幫所有兄弟將全力協助弟哥家屬處理後事，包括設置靈堂外、安排告別式日期等。

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