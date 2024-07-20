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重機客人借走代步車！違停吃2400罰單裝死　好心車行老闆超無奈

車行老闆借代步車給客人。（示意圖／Pexels）

▲車行老闆借代步車給客人。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一名機車行老闆表示，他幫顧客修重機，需要3個禮拜，借客人代步機車，而對方竟因違停吃了2400元罰單，車修好後對方卻不繳錢，他感嘆，「你沒錢繳罰單干我屁事啊，做錯事就勇於承擔。」

對方因違規收2400元罰單，卻遲遲不繳罰單。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

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▲對方因違規收2400元罰單，卻遲遲不繳罰單。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，「本人開機車店的，但是為了讓客人方便，所以有提供代步車的服務，但是真的有一兩次不好的經驗，真的讓我們對於顧客的信任感大打折扣。」

原PO說，「客人將代步車騎回家亂停被開罰單，當下就知道但是還車時卻沒有主動告知我們，等到罰單通知了我們馬上查詢並告知當時借車的客人。」對方指出，他要等到10日發薪才有錢。原PO表示，等到15日客人也不鳥，打電話更是不接。對方又稱，薪水只有2萬要到下個月才有錢。

原PO痛批，「你沒錢繳罰單干我屁事啊，做錯事就勇於承擔，有錢騎重機跟人借車了犯錯沒錢繳罰單」，希望他能勇於承擔。

此文一出，網友紛紛留言「好誇張，有時候只是好心借給人家方便回去，還遇到這種真的很倒楣」、「去監理站辦理歸責就好啦，罰單就掛他身上了」、「所以又是一個貸款猴子嗎」。

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