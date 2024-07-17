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社會 社會焦點 保障人權

瑪莎拉蒂違停占用右轉道　後方駕駛狂按喇叭25秒！警方回應了

▲▼三民二糾紛 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲瑪莎拉蒂轎車擋住右轉車道，遭後方車輛猛按喇叭。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名駕駛開車行經高雄市三民區澄清路與覺民路口準備右轉時，車道上違停一台瑪莎拉蒂轎車，駕駛氣得猛按喇叭長達25秒，而女車主雖然出來移車，似乎也不爽駕駛猛按喇叭，看了駕駛一眼才開走；影片被放上網路，駕駛原本想公審瑪莎拉蒂車主，沒想到卻引來另一批網友反批駕駛「這樣按喇叭才該被檢舉」，但也有人支持認為「違停就是錯了」，正反意見吵翻天。

對於這起違規案件，警方表示，並未接獲檢舉，但根據影片中的小客車在路口10公尺處違規臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款規定，將面臨300元以上600元以下的罰鍰。另外，影片中的其他車輛未依規定按鳴喇叭。根據道路交通安全規則第92條規定，按鳴喇叭應以單響為原則，並不得連續按鳴3次，每次時間不得超過半秒鐘。違者將依道路交通管理處罰條例第41條規定，面臨300元以上600元以下的罰鍰。

▲▼三民二糾紛 。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

根據影片，駕駛行經該路口時，右轉專用道上臨停了一台黑色的瑪莎拉蒂轎跑車，駕駛立即狂按喇叭，瑪莎女車主疑似到一旁商店取貨，聽到喇叭聲就出來準備移車，但被擋的駕駛卻持續按喇叭長達25秒，意圖宣洩心中的不滿。該名長髮女車主則是看了按喇叭的駕駛一眼，接著上車離去，雙方並未發生爭吵，而按喇叭的車主也將影片PO網。

不料影片卻引發兩派網友熱議，有人認為按喇叭的駕駛太過激動，「這樣按喇叭才該被檢舉」，「按這麼久難怪會起糾紛」；但也有人認為，「違停的瑪莎才是一切糾紛的起源」、「違停錯了就是錯了」。根據警方的說法，雙方都有違規。

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