84歲退休教授「徵34歲嬌妻」生小孩！律師列10點：有錢也找不到

▲84歲教授想找年輕妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

呂秋遠律師日前看到一則徵婚文章，84歲的退休教授想找34歲的妻子，有大學學歷並願意生小孩，讓他想起之前大陸某位62歲退休教授的故事，向50歲的家庭看護求婚遭拒絕，看護表示，「我知道你條件好，但是又怎樣呢？你雖然有房也有存款，但都跟我沒有關係，以後都是你孩子的」。呂秋遠從中得到10個啟示。

呂秋遠律師在臉書發文，84歲的台北退休教授，愛妻六年前離世，孩子都在美國工作，孤獨生活希望找個伴，條件是小他50歲、有大學學歷、願意生小孩，但最後被徵婚社拒絕配對，因為徵婚社認為，如果目標是為了生孩子，「爸爸年紀會太大，其實對孩子不公平」。

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讓他想起中國復旦大學某位62歲退休教授的徵婚故事，退休金每月1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元），名下有兩棟房子和100多萬人民幣的存款，與前妻離婚後獨居，並聘請一位家庭看護來打理生活，然而，當他向這位50歲的看護求婚時卻被拒絕。

看護表示，「我知道你條件好，但是又怎樣呢？你雖然有房也有存款，但是那些都跟我沒有關係，以後都是你孩子的，你肯定不願意在你的房子上面加我的名字，我現在每個月還能跟你領薪水，如果結婚了，連薪水都沒有，還必須伸手要錢，那種生活我可不想過」。

▲教授最後被徵婚社拒絕配對。（示意圖／CFP）



呂秋遠律師從案例中得到10大啟示，「別以為自己有錢，年紀大也沒關係，女孩兒要的縱然是大叔，也不會是阿公，如果有，阿公肯定得要很有錢、很有錢、很有錢，一般的有錢，請用來養活自己，別想要吸引小自己50歲的女孩兒」。

呂秋遠律師提到，現在的女生都知道，配偶有沒有錢，不關另一半的事，除非死了、離婚了，才有可能分得到，即使可以分遺產，但在死前、離婚前，另一半都可以把錢移轉給孩子或其他人，配偶一點辦法也沒有。況且，婚前賺的、繼承、贈與取得的財產，即便結婚以後離婚，也不能分到剩餘財產，只能等對方死，「為了這麼一點錢，要犧牲20年以上，完全不划算」。

呂秋遠律師坦言，「畢竟配偶有錢，一點也不重要，願意為你花錢才重要。而自己賺錢自己花，這一點最實際。」另外，後母很不好當，特別是先生的小孩都已經成年，他們通常都會覺得，這個人是來搶財產的，外人很難會認為，這是因為愛情。