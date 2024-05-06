差18歲姐弟戀！他中學畢業甜娶「嫂嫂妹妹」：老婆成熟超幸福

▲慕斯塔欽與妻子相差18歲的愛情故事引人關注。（組圖／翻攝自X、VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞26歲男子慕斯塔欽（Mustaqim Che Hassan）與44歲妻子查瓦尤阿絲妮（Zalwayuazni Shapie）相差18歲的愛情故事最近在網上引發關注，而慕斯塔欽最近也高調放閃，表示他與妻子的年齡差距並未影響他們的幸福生活，反而為妻子的成熟思想感到自豪。

綜合當地媒體報導，慕斯塔欽透露，他與妻子的相識其實有著一段有趣的故事，他之前在吉蘭丹馬樟的一場馬來武術活動上，意外認識了查瓦尤阿絲妮，讓他深深著迷，於是便上前去要問查瓦尤阿絲妮的電話號碼。

更令人驚訝的是，2人開始交往後，慕斯塔欽才發現原來查瓦尤阿絲妮竟是他嫂嫂的妹妹，「我大哥當時當然不允許我們交往，還試圖要介紹其他女生給我，不過我和妻子卻一直保持聯絡，直到我中學畢業後，被媽媽和姊姊詢問什麼時候才要結婚。」

慕斯塔欽表示，「我當時很驚訝，因為我才剛畢業，沒有工作、沒有錢，但我媽卻說她會負責一切開銷，還幫我去提親，訂下婚期。我和我妻子2013年結婚到今年，即將迎來結婚11週年紀念。」

對於他與妻子的年齡差異，慕斯塔欽並不覺得有什麼問題，「我知道我和妻子的年齡差距很大，但是我不認為這會成為我們組建家庭的障礙，反而覺得娶到一個比自己年長的妻子更好，因為她更成熟，知道如何管理及照顧好家庭。」

慕斯塔欽也指出，有人曾懷疑他娶妻子的原因是因為貪圖對方的錢財，「但事實上，我和妻子結婚後都是我一個人在工作，我太太則留在家裡當全職家庭主婦。妻子在家裡占主導地位的問題並不存在，她知道作為妻子的地位和責任，而且婚姻中最重要的其實是夫妻間的相互善解和包容。」