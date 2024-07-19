南投警銀超商LINE平台協力防堵　今年5至6月成功阻詐逾2517萬

▲男子險遭不明網友投資詐騙，獲警方和銀行合力勸阻。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局與全縣各金融投資機構及超商等建立緊密聯繫機制，由各警分局成立LINE攔阻協作平臺，邀請行員、店員加入，遇狀況及時通報警方到場協助查證，迅速阻止民眾受害、守護財產安全；縣警局指出，今年5至6月已與轄區金融機構及超商共同協助阻詐成功計77件，攔阻金額達2517萬3636元。

南投副縣長王瑞德於18日治安會報中，公開表揚協助防制詐欺有功行員，包括中國信託南投分行及國泰世華南投分行等2家攔阻詐騙績優金融機構，也表達縣民對其義行付出最誠摯的感謝。

縣警局指出，南投分局在7月11日接獲中國信託南投分行通報疑似詐欺案件，迅速派員到場，發現楊姓民眾遭不明網友以假借銀行貸款騙取帳戶，並以創造金流提升貸款額度等話術，取信其協助提領帳戶內其他被害人款項23萬；員警立即查扣現金、聯繫被害人報案並發還被騙款項。

▲南投縣政府表揚阻詐有功單位。（圖／記者高堂堯翻攝）

另彰化銀行水裡坑分行於7月2日通報集集警分局有民眾無故欲臨櫃匯款35萬元，員警到場後發現陳姓民眾疑似遭假交友（徵婚詐財）詐欺，陳姓民眾卻稱與對方交往，且自今年1月迄今已多次提領現金給對方；員警查證過程中，該女子傳訊告知已在陳男家中等候，為求慎重而陪同返家，該女子卻避而不見，陳男才發現受騙，得以避免損害擴大。

南投縣警局長吳耀南表示，詐欺案件嚴重戕害人民財產至鉅，經由警銀合作確能有效防制詐欺款項匯出，特指示刑警大隊長蕭榮哲積極查緝詐欺集團，並持續協同各分局落實強化警銀合作、攔阻被害款項，有效運用LINE攔阻協作平臺，並建立員警擔任金融機構宣導員制度，透過與行員間綿密聯繫，提升其識詐知能及敏感度，在民眾從事投資或提匯款時，即能在第一線阻擋民眾被害。