　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

（圖／翻攝CIMSS）

▲凱米來勢洶洶。（圖／翻攝CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三、周四受中度颱風凱米環流影響，各地應慎防致災性強風豪雨。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐，和前一天相比，路徑皆有南修趨勢。

（圖／NCDR）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新各國官方預報出爐（上圖），和前一天（下圖）相比有南修趨勢。（點圖可放大／NCDR）

（圖／NCDR）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，中颱凱米在菲律賓東方海面，向北北西前進，持續增強擴大，周三將增強為較強的中颱（43米/秒）、暴風半徑250公里。

吳德榮說，今天、周三凱米沿台灣東方海面北上，再轉向西北，路徑略往南修；周四從東北部進入陸地，環流幾乎籠罩全台，由於其在最接近台灣時，強度正值巔峰，挾致災性強風豪雨侵襲，絕不可小覷。

（圖／翻攝typhoon2000）

▲▼最新各國電腦模式模擬路徑出爐（上圖），和前一天（下圖）相比有南修趨勢。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬圖顯示，凱米未來路徑的不確定性已較收歛，若是偏在系集平均（粗黑線）的左側，則登陸點將再往南修，反之則仍有西北颱的機率，無論如何變化，威脅都很大，應繼續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今颱風逐漸接近，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北部、東北部愈晚愈明顯，中南部仍有午後對流，有局部大雷雨的機率。

吳德榮提醒，周三、周四受颱風環流影響，各地應加強防颱，慎防致災性強風豪雨，天氣因雨轉涼；周五至周日颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生；下周一天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式50次系集模擬圖顯示，凱米未來路徑若是偏在系集平均（粗黑線）的左側，則登陸點將再往南修，反之則仍有西北颱的機率。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
凱米颱風「垂直風切減弱」　鄭明典示警：觸陸前結構會增強
有機會連2日颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」
毛畯珅性侵幼童　母還想爭經營權「衝幼兒園拉扯」
快訊／反彈！台積電漲24元至963　指數漲近380點
快訊／4男1女突闖入！　板橋16歲少年遭砍
歐巴馬未表態挺賀錦麗　紐時：前2屆大選與拜登埋下心結
LIVE／凱米最快中午陸警　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凱米來襲！高雄山區總雨量恐「紫爆」　全市抽水站整備待命

凱米颱風「環境垂直風切減弱」　鄭明典示警：觸陸前結構會增強

北部萬安演習今登場！　2大外送平台「暫停外送服務1小時」

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

LIVE／凱米最快中午陸警　氣象署最新說明

凱米恐是「中颱前段班」　暴風圈估明晨觸陸

「阿公在圖書館尻尻」她求救　保全竟不理！理由超傻眼

凱米陸警「有機會擴全台」　登陸機率最高縣市曝

「大暑」陽氣盛能量強！3招提升運勢、3生肖迎超旺好運

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

凱米來襲！高雄山區總雨量恐「紫爆」　全市抽水站整備待命

凱米颱風「環境垂直風切減弱」　鄭明典示警：觸陸前結構會增強

北部萬安演習今登場！　2大外送平台「暫停外送服務1小時」

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

LIVE／凱米最快中午陸警　氣象署最新說明

凱米恐是「中颱前段班」　暴風圈估明晨觸陸

「阿公在圖書館尻尻」她求救　保全竟不理！理由超傻眼

凱米陸警「有機會擴全台」　登陸機率最高縣市曝

「大暑」陽氣盛能量強！3招提升運勢、3生肖迎超旺好運

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米來襲！高雄山區總雨量恐「紫爆」　全市抽水站整備待命

凱米來襲！新北堤外停車場16時「只出不進」　部分紅黃線可停車

獨／禿頭男超商取貨沒付錢就落跑　店員苦追遇熱心騎士助攻逮人

凱米颱風恐撲金門！台電全力戒備　籲民眾做好防颱措施

出動EA-18G、F-2、飆風戰機　美日法菲律賓海上空軍演

礁溪協天廟主委遇襲「遭斧頭砍膝」　香油錢1年破億...疑改選惹禍

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

彩色眼線更時髦！極細筆芯新手也不怕畫出兩條毛毛蟲

馬斯克：特斯拉2025生產「人形機器人」供內部使用

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

生活熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」

凱米陸警「有機會擴全台」　登陸機率最高縣市曝

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

併桌小孩玩湯鍋燙傷　她坐旁邊無辜被罵

LIVE／凱米最快中午陸警　氣象署最新說明

更多熱門

相關新聞

凱米直撲台灣　日本氣象廳：從宜蘭登陸

凱米直撲台灣　日本氣象廳：從宜蘭登陸

今年第3號颱風「凱米」在22日下午轉為中颱，中央氣象署預估24、25日（周三、四）是影響台灣最明顯時候。日本氣象廳預測，凱米將一路直撲台灣，可能會在24、25日之間從宜蘭登陸，屆時颱風等級將達到「強烈颱風」（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s）。

LIVE／凱米最快中午陸警　氣象署最新說明

LIVE／凱米最快中午陸警　氣象署最新說明

凱米恐是「中颱前段班」　暴風圈估明晨觸陸

凱米恐是「中颱前段班」　暴風圈估明晨觸陸

凱米陸警「有機會擴全台」　登陸機率最高縣市曝

凱米陸警「有機會擴全台」　登陸機率最高縣市曝

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

關鍵字：

氣象氣象雲颱風凱米颱風吳德榮氣象署

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

北車驚見大片鮮血　女子跌倒送醫

爸火化擺酒席　女遭罰2萬扣押骨灰

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面