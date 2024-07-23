凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

▲凱米來勢洶洶。（圖／翻攝CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周三、周四受中度颱風凱米環流影響，各地應慎防致災性強風豪雨。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐，和前一天相比，路徑皆有南修趨勢。

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▲▼最新各國官方預報出爐（上圖），和前一天（下圖）相比有南修趨勢。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，中颱凱米在菲律賓東方海面，向北北西前進，持續增強擴大，周三將增強為較強的中颱（43米/秒）、暴風半徑250公里。

吳德榮說，今天、周三凱米沿台灣東方海面北上，再轉向西北，路徑略往南修；周四從東北部進入陸地，環流幾乎籠罩全台，由於其在最接近台灣時，強度正值巔峰，挾致災性強風豪雨侵襲，絕不可小覷。

▲▼最新各國電腦模式模擬路徑出爐（上圖），和前一天（下圖）相比有南修趨勢。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬圖顯示，凱米未來路徑的不確定性已較收歛，若是偏在系集平均（粗黑線）的左側，則登陸點將再往南修，反之則仍有西北颱的機率，無論如何變化，威脅都很大，應繼續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今颱風逐漸接近，北部及東半部轉有局部短暫陣雨，北部、東北部愈晚愈明顯，中南部仍有午後對流，有局部大雷雨的機率。

吳德榮提醒，周三、周四受颱風環流影響，各地應加強防颱，慎防致災性強風豪雨，天氣因雨轉涼；周五至周日颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，尤其中南部應續防豪雨發生；下周一天氣轉晴朗炎熱，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式50次系集模擬圖顯示，凱米未來路徑若是偏在系集平均（粗黑線）的左側，則登陸點將再往南修，反之則仍有西北颱的機率。（圖／翻攝Weathernerds）

