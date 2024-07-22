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凱米轉彎還在變強估23:30發海警　2條路侵台「紫爆風雨」恐致災

▲▼ 。（圖／氣象署、NCDR）

▲凱米緩慢轉彎還在增強中 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

颱風步步逼近，中央氣象署表示，今年第3號颱風「凱米」（Gaemi）今天（22日）下午增強為中度颱風，環流廣闊，中心也有對流爆發，未來還有增強且暴風圈擴大的趨勢；凱米目前以緩慢移速北轉，預估24、25日（周三、四）向西北轉彎通過台灣北部近海致北端陸地之間，今夜11時30分將發布海警。24、25日颱風最接近期間，風雨明顯，西半部、東北部地區及各地山區達「紫爆」等級。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中預報，依據今天下午2點的資料，凱米增強為中度颱風，未來行徑方向北北西轉西北前進，路線來看是貼著台灣北海岸往西北移動，根據這個路徑，是符合「西北颱」的定義，也就是凱米會從彭佳嶼台灣本島之間通過，西北颱對北台灣威脅非常大，吹西北風時，將造成淡水河口的水流不出去而淹水。

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▲▼ 。（圖／氣象署、NCDR）

▲▼凱米恐登陸或成「西北颱」，全台強風豪雨有致災風險。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／氣象署、NCDR）

吳德榮進一步指出，凱米在台灣附近時，強度將發展到極致，中颱上限接近強颱，不論是偏南「登陸」，或是真的成為「西北颱」，對台灣影響都特別大，除非凱米向右偏影響才減輕，不過目前預報都沒有此跡象。凱米颱風影響天氣的重點，第一，明天颱風接近過程，北東部有短暫降雨，中南部仍為午後降雨，第二，24、25日颱風影響劇烈，全台防強風豪雨，「很有可能致災。」

氣象署觀測，凱米環流較廣，中心也有對流爆發，尤其東側及南側雲系較多，在東南側暴風半徑較大，且因環境條件優良，未來仍有增強趨勢。根據今天下午2時的預測路徑趨勢顯示凱米颱風今天先以時速7至8公里，緩慢向北北西轉偏北方向前進，明天受到太平洋高壓邊緣氣流導引，速度加快，並以北北西方向進入巴士海峽到台灣東南方海面，24、25日隨著太平洋高壓逐漸西伸，凱米將向西北通過台灣北部近海至北端陸地之間，後由馬祖附近進入中國的機率最高，且由於海氣條件有利其發展，颱風北上時將逐漸增強，並以中颱接近台灣機率較高。

氣象署分析，23至26日（周五）受颱風及其外圍環流影響，天氣不穩定；23日白天颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，北部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部及東南部地區仍為多雲，午後有局部短暫雷陣雨並有局部大雨發生的機率；23日晚間至25日颱風最為接近，風雨影響最明顯，西半部、東北部地區及各地山區有陣 雨或雷雨並易有大雨或豪雨，其中西半部山區有局部大豪雨等級以上雨勢發生機率，其他地區也有短暫陣雨；26日颱風逐漸遠離，但仍受西南風影響，中南部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部豪大雨發生。

▼凱米風雨在24、25日影響最劇烈。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風預測及未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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