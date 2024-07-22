桃園翁走快車道全身曬紅　警一查：家屬剛通報失蹤

▲桃園市許姓男子散步迷途走在快車道上，巡警發現帶往路邊。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名78歲的許姓男子出門散步卻迷路，走在快車道上全身被烈日曬得通紅，巡邏員警看見上前關心，經查詢他的身分，這才發現他不久前才剛被通報失蹤，隨即通知家屬至派出所將許男接回家。

▲全身被烈日曬得通紅，警方將他帶回派出所。（圖／大園警分局提供）

大園分局潮音派出所員警於21日16時許巡邏行經大園區民生路時，發現一名男子獨自行走在快車道上十分危險，於是趕緊上前將老翁帶到路邊休息。但男子似乎被大太陽曬得頭昏腦脹，臉和手部都被輕微曬傷發紅，且似乎有失智情形，僅說得出自己的名字，員警於是利用姓名及大概年紀查詢戶役政系統，查出男子身分，發現他才剛被通報失蹤沒多久，便先帶他回派出所並提供飲水及食物讓老翁補充體力，同時與其家屬聯繫。

▲查出他的身份後通知家屬帶回。（圖／大園警分局提供）

許男兒子接獲通知趕到派出所，看見父親平安無事後鬆了一口氣，表示父親早上10點多就說要出門走走，直到下午都遲遲沒回家，家人們在附近找了好幾遍都找不到人，不知如何是好，只能報警求助，所幸員警及時找到父親，非常感謝警方的幫忙。