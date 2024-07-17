騎士內側道遭休旅車狂叭　駕駛喊「叭你要閃啊」：這是汽車道

記者趙蔡州／綜合報導

一名機車騎士投訴，他日前騎車行經台南市善化區民生路時，遭到後方休旅車連續迫近並鳴按喇叭，氣得他停下車與對方理論，沒想到對方下車後瘋狂跳針、質疑他為何要騎「汽車道」，還說按喇叭他就要讓開，甚至主動報警，想讓警方主持公道，讓他非常傻眼。

Youtube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」轉貼糾紛影片，可以看見騎士在內側車道等紅燈，不料一綠燈立刻遭BMW休旅車近距離鳴按喇叭，他最初還以為是對方誤觸，不料幾秒後對方又再次迫近並鳴按喇叭，才讓他驚覺對方是故意的，氣得停車和對方理論。

騎士告訴休旅車駕駛，這一條路內側車道機車可以走，為什麼要連續對他鳴按喇叭。休旅車駕駛先表明「知道機車可以騎內車道」，還一度跟騎士道歉，但又說「我要過啊」、「你可以騎旁邊一點」，在騎士不滿反駁「我為什麼要騎旁邊，那裡我可以騎啊」後，氣得打電話報警。

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▲駕駛質疑騎士「為什麼要騎汽車道」。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

在警方趕到之前，騎士一直試圖告訴對方，機車可以走內側車道，而且前面有其他轎車，他就算讓路了，駕駛也會在前面塞住，但駕駛完全不理會，還一直跳針「那是汽車道啊」、「你為什麼要騎汽車道」、「你可以騎機車道啊」、「我叭你，是想讓你閃一邊去，我要趕快走」，讓他非常無奈，直到員警到場，解釋機車可以行駛內側車道，才結束這場爭論。

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「一直跳針機車道汽車道真的也是挺可悲的」、「可憐老人，還在那邊汽車道，笑死人，只有快車道跟慢車道」、死他根本不認為他的錯，就算警察跟他說，我打賭他上車還是一直罵騎士騎在裡面」、「在很多長輩的觀念，機車就是該滾去路邊邊騎」。