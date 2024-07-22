北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝　陸網怒轟爛透了

記者蔡儀潔／綜合報導

中國人民大學是位於北京的大陸頂尖名校，然而一名女博士生21日晚間發影片，實名舉報文學院原黨委書記兼副院長、博導王貴元教授，多次對她進行性騷擾和猥褻，並要求發生性關係。消息傳出後震驚各界並登上微博熱搜，校方今（22）日回應稱，將從嚴從快處理，絕不姑息。

▲原PO影片截圖。（圖／翻攝自微博）

微博用戶名為「人大維泉博士生王d」的網友21日晚間發文，稱自己叫做王迪，是中國人民大學文學院在讀博士生，實名舉報她的導師王貴元教授，於2022年5月21日性騷擾且強制猥褻，並要求發生性關系；拒絕後，王貴元在其後2年多時間打擊報復，並威脅不能畢業。

王迪表示，2年來王教授步步緊逼，她委曲難求周全，「此刻，我忍無可忍，退無可退，因此發聲。我要求依法依規懲治王貴元，並更換指導老師。」

王迪還PO出一段約58分鐘的影片，內含多段對話證據，譬如王貴元強制擁抱王迪並觸摸她的胸部；王貴元要求做父女和夫妻；王貴元說「親一下」，王迪回說「不行老師，不行...」。

該篇微博貼文吸引超過100萬人按讚、逾6萬人留言及逾22萬人轉發。不少網友評論稱，「這是違法犯罪！」、「這已經是多少起師德案了，一定要嚴肅處理啊」、「這是人民大學，中國最高學府之一，發生這等，哎還有乾淨的地方嗎」、「爛透了」。

▲涉事教授王貴元。（圖／翻攝自微博）

還有人爆出，王貴元在北師大任教的時候就做過類似獸行。另有，有人認為，大陸國內的學術環境真的有待整頓，尤其是導師負責制把導師和學生深度捆綁，導師的權利無限放大，學生被剝削、欺辱的事件頻頻爆出，「這一制度極其不合理，學生長期處於不平等地位，敢怒而不敢言。」

對此，中國人民大學發聲明指出，該校第一時間成立工作組，連夜展開調查核實；該校嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為「零容忍」，堅持發現一起、查處一起，依規依紀依法，從嚴從快處理，絕不姑息；將於近日公布調查處理結果。

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