搭捷運走好急！她怨「常被後面踢到」　全場吵翻：被撞出車廂

▲原PO哀喊，她常被人踢到！。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人搭捷運趕上班，都會飛速行走！而一名妹子透露，她在站內有照著步調前行，無奈大家走得太快，已經好幾次被後面的人踢到，讓她感受非常差。文章曝光後，不少網友直言，確實容易踢到正在滑手機或是中老年人，「走到一半會突然停下，或是突然一個鬼轉，沒辦法預測」；甚至有人被撞出車廂。

一名女網友在Dcard開頭就好奇發問，「大家會很常走在捷運站裡，被走路很匆忙的人踢到腳嗎？」之所以這麼問，是因為通勤尖峰時段，「我在東門這種黃線轉紅線，或是台北車站四通八達的地方，很常就被不同方向的人踢到腳...而且也不是一次兩次了！」

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原PO也強調，她並非慢慢走，有跟著步調前行，「但大家都走得好急...就被踢到了」，雖然腳不會痛，「被踢到的感受就很差」，因此好奇也有人遇過類似經歷嗎？

一票網友解釋，「習慣走得慢，建議還是靠邊邊走；如果也不想靠邊走，走路的姿勢儘量走得不穩一點，看起來就像快昏倒的樣子，大家就都會閃你遠一點了」、「盡量走快點就好，不然就走邊邊，外地人走路真的比台北人慢蠻多，習慣台南步調，回台北也是一直踩」、「有時候會不小心踢到邊走邊滑手機的人，他那個速度時快時慢，尤其是中老年人，走到一半會突然停下，或是突然一個鬼轉，沒辦法預測」、「我先說抱歉，我好常踢到前面的人，明明就有保持距離，但還是會踢到，或是有人擠到我前面，我連續踢到他3次」、「我走路都蛇形，路人都自己避開我沒被踢過」、「被人家踢是沒有，但很多次都是被後面的人撞出車廂」。

但也有人認為，「在那邊說走路慢的人，是沒遇過前面有人、後面的人還硬要擠被踩到喔？每次都不知道在急什麼，前面就擠滿人」。